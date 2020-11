Honor Watch 2 e MagicBook 14 in offerta lampo su HiHonor

Solo per poche ore lo store ufficiale Honor rende disponibili due offerte lampo veramente interessanti. Fino a mezzanotte infatti, potrete trovare lo smartwatch Honor MagicWatch 2 e il notebook MagicBook da 14 pollici a prezzi decisamente competitivi. Sia che stiate cercando un nuovo smartwatch o abbiate bisogno di un computer portatile comodo e dalle ottime prestazioni, vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa occasione valida solo 4 ore.

Se siete tra i nostri più fedeli lettori, avete la possibilità di portarvi a casa questi dispositivi ad un prezzo veramente speciale. Per quanto riguarda lo smartwatch, l’Honor MagicWatch 2 in variante da 42 mm passa da 129,90€ a soli 99,90€, mentre il MagicBook 14 passa a soli 529,90€. Il primo è un dispositivo innovativo che vanta un display AMOLED e tantissime modalità dedicate all’allenamento, tra cui non manca quella pensata per l’escursione in montagna e nuoto, attraverso le quali tenere sotto controllo le vostre prestazioni, oltre a segnalarvi in tempo reale la vostra frequenza cardiaca. Dotato di una qualità costruttiva di altissimo livello (vi basti pensare che è realizzato con lo stesso materiale che viene comunemente utilizzato nell’industria aerospaziale), è uno degli smartwatch più completi che potete acquistare in questa fascia di prezzo, nonché uno dei più precisi nel riportare statistiche approfondite, che vi aiuteranno a capire come migliorare il vostro stile di vita quotidiano, grazie anche all’applicazione dedicata installabile sul vostro smartphone.

Rimaniamo a tema “must buy” perché il MagicBook da 14 pollici è un altro prodotto da tenere in considerazione se siete alla ricerca di un nuovo notebook, ora più che mai visto che a 529,90€ è un vero e proprio affare, come dimostra anche la nostra approfondita recensione dedicata proprio alla variante da 14 pollici. Leggero, elegante e veloce, questi sono gli aggettivi che contraddistinguono questo modello, che si differenzia da molti altri per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, il che lo rende un portatile adatto nello svolgere la stragrande maggioranza delle operazioni, grazie al processore AMD Ryzen 5 3500U abbinato a 8GB di RAM e da un veloce SSD da 256GB, nonché da uno schermo completamente laminato capace di offrire immagini coinvolgenti e realistiche.

Poche purtroppo le ore per poter approfittare di questa incredibile occasione, ma d'altronde si sa che le offerte di questa portata tendono a durare pochi istanti.

