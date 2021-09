Horizion: Forbidden West, Regalla Edition disponibile per tutti da Gamestop

Aggiornamento 10:55: edizione del gioco terminata

Horizion: Forbidden West rappresenta una delle esclusive PlayStation più attese del prossimo anno, e porterà le nuove avventure di Aloy a partire dal prossimo 18 febbraio. Se desiderate acquistare l’edizione da collezione di questo videogioco, sarete sicuramente felici di sapere che in questo articolo troverete tutti gli estremi per poter acquistare la sontuosa Regalla Edition.

Come è facilmente intuibile, Horizon Forbidden West è il diretto sequel di Horizon Zero Down, e permetterà a tutti gli appassionati di conoscere tutte le vicende legate di Aloy, rimettendoci nuovamente nei suoi panni. In questo videogioco l’obiettivo sarà quello di esplorare terre sconosciute, conoscendo nuovi insediamenti umani e combattendo contro nuove minacce. Un viaggio che, stando a quanto emerso dai vari trailer, sarà di altissimo livello, sia dal punto di vista narrativo che in quello ludico.

La Regalla Edition di Horizon Forbidden West è stata pensata solo per chi ama alla follia questo titolo, infatti contiene un numero mastodontico di contenuti aggiuntivi, come action figure, gadget e molto altro ancora, oltre a quelli disponibili nelle edizioni Standard, Special e Collector’s. In sintesi, all’interno della confezione sono presenti:

SteelBook di Horizon Forbidden West

Codice per il download del gioco da riscattare tramite voucher nella confezione.

Statue originali a tema Regalla di un Tremorzanna e di Aloy

Le statue richiedono il montaggio; istruzioni dettagliate incluse nella confezione!

Replica del Focus con supporto personalizzato

2 illustrazioni stampate

Repliche fisiche dei pezzi Solcasole e Squarciavento per Batosta Meccanica

Mini artbook

Mappa in tela

2 abiti speciali (Carja Colosso d’élite e Tuono Nora d’élite)

2 armi speciali (arco corto Colosso Carja e fionda Tuono Nora)

Pacchetto risorse da usare nel gioco: munizioni, pozioni e kit da viaggio

Pezzo Squarciavento alfa per Batosta Meccanica

Posa e pitture facciali speciali per la modalità Foto

Colonna sonora digitale

Versione digitale di The Sunhawk, la prima graphic novel basata su Horizon Zero Dawn

Insomma, la Regalla Edition di Horizion: Forbidden West rappresenta un'occasione da non lasciarsi sfuggire, considerando l'enorme quantità di contenuti. Chiaramente, vi consigliamo caldamente di non perdere altro tempo nell'acquistare un prodotto del genere, considerando le scorte limitatissime di copie. Qualora siate interessati all'acquisto, il prezzo di vendita è di 269,98€!

