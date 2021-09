Horizon: Forbidden West, Collector’s Edition disponibile su Amazon!

Avevamo praticamente chiuso la scorsa settimana segnalandovi quelle che sono le ottime offerte che Amazon sta dedicando ai videogame per PS4 e PS5, con sconti che, per altro, sono tutt’ora disponibili sullo store. Ebbene, apriamo questa nuova settimana segnalandovi che su Amazon è disponibile in una quantità limitatissima, la straordinaria Collector’s Edition di Horizon: Forbidden West, secondo capitolo delle avventure di Aloy, in quella che è una IP dallo straordinario successo, sviluppata dal team di Guerrilla (Killzone) in esclusiva per console PlayStation!

Si tratta, come saprete, di una delle due versioni della Collector’s Edition del gioco, in quanto l’altra (la cosiddetta “Regalla Edition“), è disponibile in esclusiva da GameStop, e risulta attualmente esauritissima. La differenza tra le due edizioni, in ogni caso, è sostanziale, in quanto oltre ad un design diverso per la statua presente nella scatola, e raffigurante un mastodontico elefante robot, la Regalla include anche 3 statuine extra e due stampe artistiche. Per ciò che riguarda, invece, i contenuti ingame, le due edizioni sono praticamente identiche, con il vantaggio che la Collector’s Standard ha un costo di circa 70 euro in meno il che, tutto considerato, è il prezzo di un gioco in più.

Ciò detto, vediamo nel dettaglio i contenuti di questa Collector’s Edition. Acquistandola, oltre al gioco in edizione digitale e cross-gen, dunque contenente sia la versione PS4 che quella PS5, come confermato recentemente da Sony, vi porterete a casa anche:

SteelBook di Horizon Forbidden West

di Horizon Forbidden West Statue originali di un Tremorzanna e di Aloy

Mini artbook

2 abiti speciali (Carja Colosso d’élite e Tuono Nora d’élite)

(Carja Colosso d’élite e Tuono Nora d’élite) 2 armi speciali (arco corto Colosso Carja e fionda Tuono Nora)

(arco corto Colosso Carja e fionda Tuono Nora) Pacchetto risorse da usare nel gioco : munizioni, pozioni e kit da viaggio

: munizioni, pozioni e kit da viaggio Pezzo Squarciavento alfa per Batosta Meccanica

Posa e pitture facciali speciali per la modalità Foto

speciali per la modalità Foto Colonna sonora digitale

Versione digitale di The Sunhawk, la prima graphic novel basata su Horizon Zero Dawn

Esaurita praticamente ovunque, la Collector’s Edition di Horizon: Forbidden West è, insomma, una bella chicca per qualsiasi collezionista, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di non lasciarvela sfuggire, specie considerando che essa, ne siamo certi, non avrà vita lunga tra le pagine di Amazon, finendo inesorabilmente esaurita anche sulle pagine del portale. Dal canto nostro, oltre a suggerirvi il preorder immediato (che, lo ricordiamo, pagherete solo al momento della spedizione), vi suggeriamo anche di dare un’occhiata a quella che è la selezione di offerte Amazon di oggi, così che possiate imbattervi in tante occasioni da non perdere, anche a tema gaming!

Infine, vi ricordiamo che se siete all'ulteriore ricerca di sconti, non c'è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

