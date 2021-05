Hoverboard con sconti fino al 20% su Amazon!

Se cercate una forma di divertimento alternativa per la vostra estate senza spendere una fortuna, oltre ad un mezzo di trasporto moderno e rispettoso per l’ambiente, allora questo articolo potrebbe interessarvi molto. Vi informiamo, infatti, che Amazon ha raccolto una serie di bellissimi Hoverboard e li ha scontati fino al 20%, creando un’apposita pagina in cui potrete scegliere uno dei tanti modelli colorati e dotati di LED luminosi, oltre a quello con dimensioni più adatti a voi.

Conosciuti anche come scooter autobilancianti, gli Hoverboard sono dispositivi elettrici pensati per spostarsi da un luogo all’altro in modo ecologico ma, come detto pocanzi, riescono anche ad offrire un certo divertimento grazie alla loro struttura e funzioni integrate. Il modello da noi proposto è caratterizzato da ruote da 8 pollici, ideale per gli adulti e adatto per assorbire le principali disconnessioni del terreno. Proposto a 199,20€ invece dei soliti 249,00€, l’offerta fa sì che possiate comprare un ottimo Hoverboard risparmiando cifre importanti.

Questo Hoverboard integra un altoparlante, in grado di connettersi tramite bluetooth allo smartphone e farvi ascoltare la vostra musica preferita in mobilità. Il controllo del bilanciamento del mezzo è affidato ad un processore di ultima generazione, mentre i due motori da 350W l’uno saranno capaci di farvi viaggiare ad una velocità massima di 15 km/h e supportano un peso fino a 120kg. Da segnalare poi il telaio in lega di alluminio, che assicura una resistenza degna di nota, permettendovi di usarlo tranquillamente anche su spiagge e prati.

Insomma, un mezzo sicuro e affidabile che, ad ogni modo, non è l’unico ad essere presente in offerta in queste ore su Amazon, motivo per cui consigliamo di visitare anche in questo caso la pagina ufficiale, ricordandovi infine di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti