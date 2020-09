Arrivano le offerte del Back to School 2020 su HP!

AGGIORNAMENTO 25/09/2020: offerte ancora disponibili con prezzi, in alcuni casi, persino inferiori rispetto a prima

Dopo diversi mesi di attesa e incertezze, è arrivato finalmente il momento di tornare di nuovo sui banchi di scuola, e coloro che sono iscritti all’università (e non solo) potrebbero trovare interessanti le offerte proposte da HP dedicate proprio al Back to School. Sullo store ufficiale del produttore, infatti, è possibile acquistare prodotti tecnologici come notebook e stampanti con sconti fino al 40%.

La selezione di prodotti è molto ampia e le offerte coinvolgono quasi l’intero catalogo! Un esempio? La stampante All-in-One HP OfficeJet 3835, che viene venduta a 64,98€ invece di 89,17€, utile qualora dobbiate stampare o scannerizzare un documento o una pagina di un libro. Dotata di numerosi funzioni, tra cui fax e modalità di scannerizzazione delle foto senza bordi, questo modello è completamente wireless e può essere gestito anche da smartphone o tablet con l’applicazione HP All-in-One Printer Remote. La qualità di stampa è di tutto rispetto, così come la capacità dell’inchiostro che permette di stampare fino a 1.000 pagine al mese senza sostituire le cartucce.

Se avete già una stampante valida ma magari è il notebook che non vi soddisfa appieno, rendendo le vostre attività lente e poco produttive, le offerte di HP dedicate al Back to School vengono sicuramente in contro alle vostre esigenze, dal momento che sono numerosi i computer portatili ad aver ricevuto una riduzione di prezzo. Quello che riteniamo sia una valida alternativa rispetto a tanti altri è l’HP Pavilion 14-ce3037nl che, grazie al processore Intel Core i5-1035G1 di ultima generazione, insieme alla presenza di un SSD e 8GB di RAM, permette di svolgere la maggior parte delle operazioni in modo veloce ed è particolarmente adatto agli studenti, dato che è sottile e leggero. Il pannello antiriflesso permette di usarlo anche se si è esposti alla luce diretta del sole e gli altoparlanti sviluppati dagli esperti di B&O offrono un audio chiaro e pulito, il che non è così scontato su di un modello dal costo relativamente contenuto, ovvero 699,98€.

Ovviamente, le offerte sono ancora molto numerose, ed ecco perché val la pena suggerirvi di visitare la pagina dedicata alle offerte sullo store di HP, così che possiate prendere visione dell’intero catalogo di prodotti in sconto. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni dedicate a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

