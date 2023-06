Quando viaggiate per studio, lavoro o semplicemente per divertimento, è indispensabile poter contare su uno zaino spazioso e resistente. Se state cercando un modello di alta qualità e desiderate anche risparmiare sul vostro acquisto, non potete lasciarvi sfuggire questa incredibile offerta di Monclick sullo zaino porta computer HP Prelude Pro, che potete acquistare oggi con un risparmio di quasi 30€.

Infatti, lo sconto del 58% fa precipitare il prezzo da 49,99€ a soli 20,99€. Vista la convenienza, le scorte potrebbero esaurirsi presto, per cui vi consigliamo vivamente di effettuare il vostro acquisto quanto prima.

Lo zaino HP Prelude Pro è realizzato con il 95% di tessuto esterno riciclato resistente all’acqua. Oltre alla robustezza dei materiali, offre un comfort eccezionale grazie alla tracolla regolabile e imbottita. Per una ulteriore comodità, potrete fissarlo facilmente al trolley grazie alla pratica fascia sul retro.

Trattandosi di uno zaino progettato appositamente per il trasporto e la protezione del laptop, è di fondamentale importanza che il portatile sia al sicuro da graffi e urti. Ebbene, questo ottimo zaino dispone di un apposito scomparto imbottito progettato per schermi fino a 15,6″. Un’altra caratteristica molto importante è il foro passacavi intelligente, grazie al quale potrete ricaricare i vostri dispositivi e ascoltare musica mentre sarete in movimento.

Naturalmente, ci sono anche numerosi scomparti e tasche con chiusura a cerniera per mantenere in ordine oggetti come il mouse, lo smartphone e i libri. Vale la pena menzionare anche il comodissimo scomparto esterno per la borraccia. E grazie agli inserti riflettenti, sarete ben visibili anche di notte.

In conclusione, si tratta di un ottimo prodotto a marchio HP che non dovreste lasciarvi sfuggire fintanto che è in opromozione, in particolar modo tenendo presente che offre anche la garanzia di un anno inclusa con il vostro acquisto.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Monclick dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

