Se siete degli sportivi o se, semplicemente, siete alla ricerca di un dispositivo smart da tenere al polso, e che possa offrirvi un gran numero di informazioni sul vostro stato di salute fisica, allora questa offerta Amazon potrebbe essere quello che fa per voi, giacché il portale ha messo in sconto una splendida smart band a marchio Huawei!

Stiamo parlando della Huawei Band 6, una smart band versatile e ricca di funzioni, che oggi è in sconto del 50% nella sua splendida colorazione verde, disponibile al costo di appena 29,99€, contro i 59,90€ del costo originale, in quello che è il prezzo più basso mai proposto per questo specifico prodotto!

Equipaggiata con uno splendido display touch AMOLED a colori da 1.47”, che garantisce una lettura ottimale delle notifiche, ma anche un’ottimo contrasto in situazioni di forte luminosità, la Huawei Band 6 è una smart band pensata per soddisfare tanto le esigenze degli utenti occasionali, quando degli appassionati di sport, che potranno così tenere costantemente sotto controllo la propria attività fisica, grazie soprattutto alla copia di sensori predisposti per il battito cardiaco e per l’ossigenazione del sangue.

Dotata di un sistema intelligente di monitoraggio del sonno, con cui potrete cercare di migliorare il vostro modo di dormire onde riposarvi meglio, Huawei Band 6 offre ben 85 modalità diverse di allenamento, ed è anche resistente all’acqua fino a 5 ATM, potendo così seguirvi non solo nel corso dei vostri allenamenti in vasca ma anche, perché no, durante le vostre prossime vacanze estive, sportive o rilassanti che siano.

Venduta com’è al prezzo di 29 euro, e considerata la completezza della sua offerta, Huawei Band 6 è, indubbiamente, una delle smart band più convenienti del momento, anche a confronto con l’agguerritissima concorrenza Xiaomi! Per questo, vi suggeriamo subito di completare il vostro acquisto, visitando la pagina Amazon dedicata alla promo, prima che il prodotto vada prevedibilmente esaurito o che, peggio, l’offerta termini prematuramente!

