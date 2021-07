Huawei celebra l’Italia campione: 12% di sconto con questo codice!

Huawei celebra il successo della Nazionale Italiana a Uefa EURO 2020 con una nuova ed interessante iniziativa con la quale è possibile ottenere uno sconto immediato su tutti i prodotti del catalogo mediante un coupon! Attenzione però, la scadenza di questa promozione è fissata per il prossimo 19 luglio 2021, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità!

Il volantino online comprende un numero quasi infinito di articoli ma, tra questi, vogliamo focalizzare la nostra attenzione su un bundle, che comprende il notebook Huawei MateBook X Pro del 2021, il mouse Huawei Swift, lo zaino Huawei Forest Green e la lampada Opple Smart Desk Lamp. Si tratta di un pacchetto che generalmente ha un valore commerciale di 1.599,00€ ma, grazie ad uno sconto di ben 300,00€, il suo prezzo è di 1.299,00€. Aggiungendo il codice sconto “ACAMPIONIEUROPA”, il costo scende ulteriormente a 1.143,12€!

Il prodotto di punta di questo pacchetto è chiaramente il Huawei MateBook X Pro, un notebook che garantisce prestazioni di altissimo livello, grazie al suo processore Intel Core i5-1135G7 abbinato a 16 GB di memoria RAM LPDDR4x a 4266 MHz e ben 512 GB di memoria interna NVMe PCIe SSD. Il comparto multimediale, invece, è interamente gestito da una scheda grafica dedicata Intel Iris Xe Graphics, che assicura discrete performance nelle applicazioni professionali, come Adobe Photoshop e AutoCAD.

Il MateBook X Pro eccelle nel campo multimediale, perché possiede un display LTPS da 13,9 pollici con una risoluzione nativa di 3000 x 2000 pixel a 260 ppi. Tutto questo permette di visionare tutti i migliori contenuti multimediali provenienti dai principali servizi di streaming on-demand, grazie ad una gamma cromatica molto ampia.

Insomma, come facilmente intuibile, si tratta di un corposo pacchetto ideale per poter lavorare in smart working oppure per superare nei migliori dei modi l’eventuale didattica a distanza del prossimo semestre universitario/scolastico. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti compatibili con il codice sconto “ACAMPIONIEUROPA”, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dello store, cosicché possiate visionare tutte le alterative disponibili.

N.B.: i prezzi riportati in basso non includono lo sconto del 12%.

