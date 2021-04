Huawei: extra sconto del 7% grazie a questo codice!

Le occasioni che vi presenteremo in questo articolo interessano chiunque sia alla ricerca di un nuovo notebook potente, elegante e moderno. Lo store di Huawei, infatti, ha messo a disposizione un codice sconto che vi permetterà di risparmiare un ulteriore 7% sia sui notebook già scontati, sia su quelli venduti a prezzo pieno, offrendovi l’opportunità di portarvi a casa dispositivi all’avanguardia a prezzi molto vantaggiosi.

Valido fino al 30 aprile, il codice sconto da inserire nell’apposita sezione è AHWPC e, come detto, è compatibile solo sui notebook. Potrete ad esempio sfruttarlo sull’ottimo Huawei MateBook X Pro, la cui variante con 1TB di spazio di archiviazione viene proposta ad un prezzo inferiore rispetto alla 512GB, ovvero 1.499,00€ invece di 1.999,00€. A questo bisogna sottrarre i vantaggi della promozione, che farà abbassare il prezzo di altri 105€ circa, permettendovi di acquistare il notebook migliore di Huawei a circa 1.394,00€.

Con il MateBook X Pro, Huawei ha dimostrato di avere le capacità per realizzare dispositivi degni di nota anche nel settore notebook, inserendosi tra i produttori in grado di offrire ottime soluzioni produttive e con una grande attenzione ai dettagli. I punti di forza di questo specifico modello sono numerosi e uno di questi è la portabilità, con il peso di soli 1,33kg che vi permetterà di sfruttare la potenza dell’hardware anche nelle situazioni più disperate.

La facilità d’uso viene poi garantita dal grande touchpad e dal sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posto sotto il pulsante di accensione. Come non citare, infine, il bellissimo display touch 3K FullView e la sua risoluzione di ben 3000 x 2000 pixel, che lo proietta nella lista dei notebook con i migliori schermi in assoluto. Insomma, un dispositivo orientato all’ambito lavorativo, le cui caratteristiche vi permetteranno, chiaramente, anche di apprezzare i contenuti multimediali alla massima qualità.

Ad ogni modo, il MateBook X Pro non è l'unico notebook prodotto da Huawei, motivo per cui vi invitiamo a scoprire gli altri modelli sulla pagina ufficiale, ricordandovi che per sfruttare lo sconto del 7% dovrete usare il codice AHWPC.

