HUAWEI: fino al 55% di sconto su tantissimi prodotti fino al 22 agosto!

Dopo aver visto assieme le varie offerte del giorno, scopriamo ora un’altra interessantissima iniziativa proposta da Huawei, che propone tantissimi prodotti in offerta per la vostra estate. L’iniziativa in questione vi permetterà di portare a casa dispositivi di ultima generazione a prezzi davvero stracciati, e nonostante questa sia valida fino al 22 agosto, vi invitiamo caldamente ad affrettarvi, in maniera tale che possiate mettere mani su alcuni dei tanti prodotti disponibili nella selezione del vasto catalogo di Huawei, con sconti che arrivano fino al 55%.

A tal riguardo, è degno di menzione l’ottimo smartphone Huawei P40 Pro che, a seguito di tale iniziativa, è disponibile adesso al prezzo di 649€ anziché di 1049,90€, grazie ad uno sconto del 40% che vi farà risparmiare ben 400,90€!

Il Huawei P40 Pro è la variante che aggiunge più potenza alla serie P40, incorporando la connettività 5G con il processore Kirin 990. Oltre a ciò, questo smartphone è dotato di uno schermo OLED da 6,58 pollici con una risoluzione di 1200 x 2640 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il Kirin 990 è accompagnato poi da 8 GB di RAM con 256 GB di memoria interna, espandibile tramite schede di memoria.

Il comparto fotografico di Huawei P40 Pro, progettato in collaborazione con Leica, è la vera star di questo dispositivo, con i suoi quattro sensori rispettivamente da 50MP, 40MP, 12MP e uno da 2MP dedicato al TOF 3D. La sua doppia fotocamera frontale da 32 MP, invece, incorpora un obiettivo IR 3D TOF per acquisire maggiori informazioni sulla profondità e per fungere da sensore biometrico per il riconoscimento facciale. Il Huawei P40 Pro completa le sue funzionalità con una batteria da 4.200 mAh con supporto per la ricarica rapida sia wireless che convenzionale, con l’immancabile lettore di impronte digitali integrato nello schermo, divenuto oramai una necessità, e un suono HiFi, per garantire un’ottima esperienza nell’intrattenimento ludico.

Ovviamente, questo meraviglioso smartphone è soltanto uno dei tanti prodotti messi in promozione da Huawei, motivo per il quale vi invitiamo nuovamente a visitare la pagina dello store Huawei Italia al seguente indirizzo, per scoprire quale tra i tanti prodotti in promozione si addice ai vostri gusti e alle vostre esigenze.

