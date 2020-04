Huawei Free Buds 3 a meno di 130 euro su Amazon!

Vi abbiamo già segnalato l’ottima offerta Amazon relativa alle straordinarie cuffie Sennheiser PXC 550-II Wireless, arrivate sul mercato all’inizio di quest’anno al prezzo di ben 349,99€, e oggi in sconto su Amazon ad appena 269,00€! Ebbene non è l’unica offerta degna di nota relativa il mondo audio che potrete trovare oggi su Amazon! Vi segnaliamo infatti che sul portale sono disponibili ad un ottimo prezzo le Huawei FreeBuds 3, ovvero la terza generazione di auricolari wireless del marchio cinese, e già distintisi sin dal lancio non solo per l’ottimo rapporto qualità/prezzo e per la grande qualità dei materiali con cui sono state assemblate.

Generalmente vendute a ben 179,00€, le FreeBuds 3 sono oggi in sconto su Amazon a soli 129,00€. Non il prezzo più basso mai registrato per questo prodotto, ma certamente un affare molto vantaggioso per chiunque sia alla ricerca di un ottimo paio di auricolari true wireless, dal peso esiguo e dalle straordinarie performance audio. Si tratta di un’ottima offerta per un prodotto che, per altro, potrebbe arrivare a casa vostra già nel corso di questa settimana, almeno stando al servizio di spedizione Amazon dedicato ai clienti Prime! Fidatevi di Tom’s, si tratta di un’occasione da cogliere davvero al volo!

