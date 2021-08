Huawei FreeBuds 4i a meno di 60€ oggi su eBay

La settimana del dopo ferragosto sta per volgere al termine ma, prima di voltare pagina, vogliamo terminarla nel migliore dei modi, segnalandovi ancora una volta le offerte più interessanti del giorno. Come saprete, eBay è uno di quei portali a non aver mai ridotto la scontistica e ciò ha permesso a tanti di voi di risparmiare cifre importanti anche in un periodo in cui le offerte tendono a dimezzarsi.

Come al solito, sono diverse le categorie di prodotto che eBay tiene in considerazione, con gli sconti che raggiungono alte percentuali non solo sui prodotti tecnologici più ambiti, ma anche sull’abbigliamento e sugli articoli tipici della stagione estiva. Ad ogni modo, quello che ha attirato di più la nostra attenzione sono gli auricolari wireless Huawei FreeBuds 4i che, sebbene la pagina del portale non li citi in offerta, vengono proposti a meno di 60,00€, che è il prezzo più basso di sempre per questi specifici modelli, se teniamo conto dei principali portali online.

Come saprete, gli Huawei FreeBuds 4i sono tra gli auricolari wireless più bilanciati della categoria, dotati di cancellazione attiva del rumore e puntano molto sul rapporto qualità/prezzo. I controlli touch vi permetteranno di regolare la riproduzione e attivare o disattivare la cancellazione del rumore, mentre un sensore interno riconoscerà quando gli auricolari vengono rimossi dall’orecchio, interrompendo automaticamente la riproduzione. La qualità audio è affidata a diversi driver dinamici, mentre l’autonomia da una batteria da 55 mAh, che vi garantirà circa 7 ore di utilizzo con la cancellazione del rumore attiva o 10 ore se quest’ultima rimane disattivata.

Oltre ad essere leggeri, gli Huawei FreeBuds 4i sono auricolari wireless molto comodi e si adattano perfettamente al condotto uditivo, merito anche del formato in-ear. Non manca poi l’utilissima modalità trasparente, la quale è consigliabile attivare nel momento in cui occorre ascoltare i rumori che ci circondano, ad esempio mentre attraversiamo la strada o quando non si vuole immergersi totalmente nella musica. Per ottenere una buona qualità anche nelle chiamate, Huawei ha implementato negli FreeBuds 4i una tecnologia anti-interferenza, che si basa sull’intelligenza artificiale per eliminare ulteriormente il rumore del vento.

Insomma, l'ennesima offerta da parte di eBay che merita di essere presa in considerazione, così come tante altre che sarà possibile trovare visitando la pagina dedicata.

