Huawei FreeBuds 4i al prezzo più basso di sempre su eBay!

Abbiamo cominciato la giornata segnalandovi già le migliori proposte giornaliere, come nel caso dell’Amazon Gaming Week, eppure le opportunità di risparmio sono ancora numerose e, in alcuni casi, da non sottovalutare. Infatti, vi segnaliamo che ne “Gli Imperdibili” di eBay sono presenti tantissimi articoli in offerta, come auricolari bluetooth, elettrodomestici, smartphone e smart TV, con sconti che possono tagliare i prezzi di vendita fino al 50%!

Come facilmente intuibile, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo agli auricolari Huawei FreeBuds 4i, che attualmente sono proposte al prezzo più basso mai registrato in rete. Originariamente disponibili a 89,00€, quest’oggi sono acquistabili a “soli” 59,90€, a seguito di uno sconto di ben 29,10€ dal prezzo consigliato dal produttore asiatico.

Stiamo parlando di auricolari di ottima fattura, perché possiedono innanzitutto un driver dinamico da 10 millimetri e un diaframma sensibile realizzato in polimero, che garantiscono una riproduzione armoniosa, voci chiare, bassi incisivi e un suono finemente bilanciato. Un’altra sua peculiarità è la cancellazione attiva del rumore, una funzionalità che permette di eliminare il rumore ambientale, come il vento oppure le auto in circolazione.

Gli Huawei FreeBuds 4i garantiscono una buona autonomia. Infatti, possono riprodurre musica fino a dieci ore consecutive con una sola ricarica completa. Vantano anche la tecnologia di ricarica veloce, che assicura fino a quattro ore di ascolto con una carica di dieci minuti, perfetta per tutti coloro che non hanno molto tempo. Inoltre, la connettività ha una bassa latenza, di conseguenza l’audio e le immagini saranno sempre sincronizzati, soprattutto quando si riproduce un videogioco.

Insomma, un prodotto che saprà sicuramente donare grosse soddisfazioni ai suoi futuri possessori e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita – il più basso di sempre -, diventa un autentico best-buy della categoria! Chiaramente, questa offerta non è l’unica compatibile con le proposte di eBay, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale.

