Se siete alla ricerca di un paio di auricolari true wireless di tutto rispetto, vi suggeriamo allora di non perdervi questa occasione, giacché su Amazon sono in sconto, ad un prezzo davvero molto accessibile, gli ottimi auricolari TWS FreeBuds 4i di Huawei, un prodotto ormai ben noto, ma ancora in grado di competere su di un mercato oramai affollatissimo!

Il prezzo proposto dal portale, del resto, è davvero invitante, perchéparliamo di appena 49,90€ contro gli 89,00€ del prezzo originale! Parliamo di uno sconto del 44%, che non sono affatto pochi per un prodotto di questo livello, specie perché di un brand di spessore come Huawei.

Progettati per offrire il massimo della qualità audio, anche al netto di un form factor compatto e di piccole dimensioni, le FreeBuds 4i vantano, anzitutto, dei driver dinamici da 10 mm, accorpati ad un diaframma realizzato in un polimero leggero e sensibile, che garantisce una qualità del suono eccezionale, a prescindere che si tratti di musica, film, videogame o una semplice telefonata.

Oltre a ciò, le FreeBuds 4i eccellono anche in termini di qualità del sistema di cancellazione del rumore, avendo dei sensori il cui compito è quello di rilevare e ridurre drasticamente i suoi ambientali circostanti. Neanche il vento, che generalmente mette in difficoltà molti dei prodotti in commercio, non costituisce un problema per le FreeBuds 4i di Huawei, ed il merito è del loro sistema a doppio microfono, dotato di un design a fessura per ridurre efficacemente il rumore del vento esterno.

Semplici da collegare a qualsiasi dispositivo Bluetooth, ed in grado di mantenere una connessione stabile anche in situazioni di grande affollamento, come stazioni o trasporti pubblici, le FreeBuds 4i riescono a garantire fino a 10 ore consecutive di riproduzione con una carica completa, e grazie al loro sistema di ricarica veloce, possono garantire fino a 4 ore di ascolto con una carica di appena 10 minuti!

Insomma, stiamo parlando di auricolari true wireless di grande qualità, venduti oggi ad un prezzo davvero molto accessibile e competitivo che, per questo, rende il prodotto Huawei un must buy del settore, almeno su Amazon. Per questo, vi suggeriamo subito di completare il vostro acquisto, rimandandovi direttamente alla pagina dell’offerta, invitandovi a comprare il prodotto prima che, prevedibilmente, vada a ruba.

