Huawei FreeBuds Pro a soli 129 euro per il Cyber Monday

Non c’è dubbio, il Cyber Monday è il lunedì più bello dell’anno e, a conferma di ciò, Huawei ha lanciato tantissime offerte dedicate al suo ecosistema, con prezzi stracciati su smartphone, tablet e numerosi altri dispositivi realizzati dalla nota azienda cinese. Ovviamente, le offerte sono già attive ma alcune di queste termineranno tra poche ore, quindi andiamo subito a scoprire cosa ci riserva lo store ufficiale.

L’offerta più interessante è senza ombra di dubbio quella sugli auricolari FreeBuds Pro, che possiamo considerare delle vere e proprie alternative alle Apple AirPods, ritenute ancora oggi tra le migliori in assoluto. Venduti a soli 129,00€ con uno sconto di ben 50€, gli auricolari Freebuds Pro vantano un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto dopo l’ausilio di questa offerta, che fa crollare il prezzo ad una soglia simile a quella necessaria per le più blasonate AirPods. A differenza di quest’ultime, però, la soluzione del noto brand cinese implementa la cancellazione attiva del rumore, una caratteristica che potrebbe spingere molti utenti a scegliere quest’ultimi, specialmente per coloro che dispongono di dispositivi Android.

Altra offerta molto interessante è quella sul Huawei P40, ad oggi uno dei migliori smartphone acquistabili entro i 500€, dal momento che si rivela un dispositivo ottimo sotto tutti gli aspetti, in modo particolare sul comparto fotografico, il suo fiore all’occhiello. Sebbene non si tratti della variante Pro, il sensore principale infatti è lo stesso del suo fratello maggiore e questo assicura scatti bellissimi, con una qualità tale da renderlo preferibile a tutti coloro che amano scattare foto e registrare video.

Design, autonomia, prestazioni: il Huawei P40 porta tutto questo ad un nuovo livello. Uno smartphone che possiamo considerare un top di gamma, acquistabile fino al termine di questa giornata a soli 479,00€ invece di 799,90€, necessari durante i primi giorni dopo la presentazione. Se stavate quindi aspettando il momento giusto per comprare questo specifico modello, il Cyber Monday di Huawei vi sta offrendo su un piatto d’argento questa occasione che, ricordiamo, sarà valida solo per oggi e vi permetterà di portare a casa uno smartphone dotato delle più recenti tecnologie disponibili oggi sul mercato.

Le opportunità messe a disposizione da Huawei però non finiscono qui. Infatti se scaricare la nuova app supporto recentemente rinnovata e risponderete correttamente ad alcune semplici domande che vi verranno fatte, potrete ottenere un ulteriore sconto del 10% sull’acquisto di un WatchFit, FreeBuds e Watch GT2 fino al 10 dicembre. Inoltre, fino al 6 dicembre, l’abbonamento di 3 mesi a Huawei Music Premium è disponibile a soli 0,99€ invece di 29,97€, anch’essa un’occasione irrinunciabile per avere accesso alle ultime hit in alta definizione e ascoltare oltre 50 milioni di brani senza le fastidiose interruzioni pubblicitarie.

Come se ciò non bastasse, coloro che fino al 10 gennaio si iscriveranno alla newsletter del Huawei Store, potranno partecipare ad una speciale estrazione per vincere uno tra i seguenti prodotti: Huawei Mate 40 Pro, Huawei P smart 2021, Huawei X Gentle Monster II, Huawei FreeBuds Studio e Huawei Watch Fit. Come avete potuto notare, l’azienda ha abbassato il piede sull’acceleratore in occasione del Cyber Monday, proponendo a chiunque la possibilità di ricevere uno dei migliori prodotti del brand, oltre a scontare gli articoli dell’intero ecosistema.

Detto ciò, vi ricordiamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre offerte e di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

