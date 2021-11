Huawei Matebook 14 con Ryzen 7 ad un prezzo superlativo su Comet!

Comet, anche quest’oggi, offre ai suoi clienti la possibilità di acquistare molteplici prodotti hi-tech a prezzi decisamente convenienti, con sconti che possono raggiungere e, in qualche caso, superare la soglia del 50%. In questo nuovo articolo vogliamo segnalarvi l’offerta dedicata al Huawei Matebook 14 con Ryzen 7, un prodotto dalle ottime specifiche tecniche.

Il Huawei Matebook 14, nella configurazione attualmente in sconto, propone come componenti principali un processore AMD Ryzen 7 4800H operante ad una frequenza clock di 2,9 GHz, accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione SSD. Con dei componenti del genere, come specificato implicitamente, questo dispositivo eroga una potenza sufficiente a compiere diverse operazioni di fotoritocco e montaggio video, oltre alla consultazione di e-mail e navigazione su Internet.

Si presta anche alla multimedialità, infatti possiede un pannello IPS da 14 pollici con una risoluzione in FullHD, ossia 1920 x 1080 pixel, adatto dunque alla riproduzione dei migliori contenuti multimediali provenienti dai maggiori servizi di streaming on-demand. Il tutto è gestito dalla sua scheda grafica integrata, che assicura buone prestazioni nei titoli moderni, in particolare quelli del panorama indie.

Il Matebook 14 è campione anche per quanto concerne la connettività, data la presenza di antenne per Bluetooth 5.0, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz e 5GHz, 2×2), due porte USB 3.0 e 3.1, una porta USB Type C e un HDMI. Chiaramente, non manca una fotocamera integrata in HD per le videochiamate e il modulo TPM 2.0 per l’aggiornamento a Windows 11.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto eccellente, che viene commercializzato ora a 899,00€ anziché 1.049,00€, a seguito di uno sconto del 14,3% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 150,00€. Ciò detto, questo portatile non rappresenta l’unica offerta di Comet, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale.

Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Invece, siete interessati ai buoni sconto? Potrete accumularli consultando la nostra pagina dedicata, al seguente indirizzo. Buon shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!