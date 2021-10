Huawei MateBook D 14, il notebook per lo smart working, ad un prezzo shock su Unieuro!

Mentre impazzano le offerte giornaliere di Amazon, eBay e Mediaworld, in questo articolo vogliamo segnalarvi l’imperdibile promozione che coinvolge uno dei migliori notebook per smart working oppure per il ritorno ai banchi di scuola. Si tratta del Huawei MateBook D 14 e in questo articolo vi sveliamo come acquistarlo ad uno dei migliori prezzi in assoluto, sia in un’unica soluzione che mediante un finanziamento.

Stiamo parlando di un prodotto eccezionale, a partire dal suo straordinario schermo IPS da 14 pollici con una risoluzione nativa in FullHD, vale a dire 1920 x 1080 pixel. Questo pannello, tra le sue caratteristiche, riesce ad offrire una visione ottimale di tutti i contenuti, grazie alle sue cornici ridotte al minimo e al suo angolo d’apertura di ben 178 gradi.

Questo notebook, inoltre, è pensato per la mobilità, difatti il suo peso è di soli 1,38 chilogrammi per uno spessore poco inferiore ai 16 millimetri. Un design del genere permette dunque di portarlo con sé in ogni circostanza, sia a lavoro che all’università, senza creare troppe problematiche relative al trasporto come il peso.

Oltre a ciò, il Huawei MateBook D 14 possiede un processore Intel Core i5-10210U, abbinato a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione SSD. Questi componenti assicurano prestazioni di alto livello, in tutte le circostanze. Il lato multimediale, invece, è interamente gestito da una scheda video Nvidia GeForce MX250. Il tutto è raffreddato da un sistema a pinna di squalo che, mediante un esclusivo design, consente di ottimizzare l’aria all’interno del chassis in alluminio.

Huawei MateBook D 14 vanta una batteria agli ioni di litio piuttosto capiente, motivo per cui può garantire una giornata lavorativa senza dover collegarlo alla presa dell’energia. Nonostante questo piccolo appunto, all’interno della confezione è presente un caricabatterie USB-C da 65 W, ideale per ricaricare questo portatile fino al 46% in soli 30 minuti.

Insomma, un prodotto eccellente con caratteristiche tecniche davvero niente male, perfetto se non altro per gli studenti oppure per i lavoratori. Il suo prezzo di vendita è originariamente fissato a 699,90€, ma per pochi giorni potrete acquistarlo a “soli” 599,90€, grazie ad uno sconto del 14% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 100,00€! Al seguente indirizzo, troverete tutte le informazioni per acquistarlo in un’unica soluzione oppure in 12 comode rate a tassi interessanti.

Infine, prima di lasciarvi al vostro acquisto, vi ricordiamo che non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

