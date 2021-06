Huawei Matebook D15 ad un ottimo prezzo su Mediaworld!

Dopo avervi proposto le migliori occasioni dai principali store online come Amazon ed eBay, è arrivato il momento di segnalarvi quelle che sono le proposte giornaliere di Mediaworld, appartenenti alla sua iniziativa chiamata “Solo per Oggi”. Infatti, il portale offre la possibilità di acquistare una vasta scelta di prodotti come notebook, smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici, a prezzi decisamente vantaggiosi!

Moltissimi sono gli articoli attualmente promozionati ma, tra le varie offerte, vi segnaliamo la presenza del Huawei Matebook D15, acquistabile non più a 899,00€ ma bensì a 724,00€, grazie ad uno sconto di 175,00€ dal prezzo consigliato dal produttore cinese. Si tratta di un notebook che, sebbene si trovi nel segmento dei laptop da 15,6 pollici, possiede un design compatto e si caratterizza anche da buone prestazioni, nella maggior parte degli ambiti domestici e professionali.

La scheda tecnica del Huawei Matebook D15, nell’edizione proposta in sconto, prevede un processore Intel Core i5-1135G7 abbinato a 16 GB di memoria RAM e ben 512 GB di memoria interna SSD. Vanta un display LCD IPS con una risoluzione in Full HD, interamente gestito da una scheda grafica integrata Intel Iris Xe. Inoltre, possiede tutti gli attuali standard di connessione, dal Bluetooth 5.1 al Wi-Fi WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, per garantire buone performance anche durante la navigazione su Internet.

Insomma, avrete capito che questa offerta rappresenta una buona occasione per aggiudicarsi un notebook performante e compatto. Naturalmente, vi aspettano tantissimi altri articoli promozionati nel “Solo per Oggi” di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di visitare la pagina con tutte le offerte al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare la migliore soluzione adatta alle vostre esigenze e soprattutto al vostro budget.

