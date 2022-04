Se siete alla ricerca di un laptop dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, sarete entusiasti di scoprire che da Mediaworld potrete trovare il Huawei MateBook D15 a un prezzo di soli 594,30€ invece di 849,00€. Lo store ha sempre moltissimi sconti interessanti su articoli tech ed elettrodomestici di ogni tipo, ma oggi abbiamo voluto segnalarvi con particolare attenzione questo notebook a marchio Huawei in ribasso del 30%!

Il modello in questione è veloce, compatto e dotato di processori Intel Core di undicesima generazione per prestazioni potenti e una maggiore durata della batteria. Dato il forte sconto sul prodotto, vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare l’occasione, fintanto che è ancora disponibile sullo store!

Il MateBook D15 è un notebook con display LCD Full HD 15,6”, processore Intel Core I5-1135G7, una SSD da ben 512 GB, RAM da 8 GB e, non meno importante, una scheda grafica INTEL Iris Xe Graphics. Grazie alle sue caratteristiche tecniche e al software potenziato dall’intelligenza artificiale, il notebook Huawei vi assicurerà un’esperienza rapida e fluida in ogni aspetto dalla produttività, dalle call di lavoro fino allo studio.

Ogni aspetto della connettività sarà altrettanto veloce e affidabile grazie alle nuove tecnologie Wi-Fi implementate, pensato per garantirvi il massimo della velocità sul web, che sia per una rapida ricerca o per la visione di prodotti in streaming. Inoltre, connettersi a più monitor o dispositivi in una volta sola, non è mai stato così agevole: potrete trasferire file e caricare dispositivi in pochissimo tempo grazie alla semplicità della tecnologia Thunderbolt 4 a cavo singolo. Il MateBook D15 è un modello particolarmente compatto, leggero e sottile per questo vi risulterà comodo da maneggiare e trasportare nel vostro zaino o nella vostra borsa. Vi ricordiamo che al momento è scontato di oltre 250,00€.

Il notebook di cui vi abbiamo parlato è solo una delle ottime offerte che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina Mediaworld dedicata e acquistare i prodotti perfetti per voi, il prima possibile!

