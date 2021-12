Huawei Matebook X Pro, che affare! Sconto di 500€ su Amazon

Abbiamo aperto la mattinata offrendovi quella che è la nostra selezione di regali di Natale inutili ma bellissimi, consci di quanto sia piacevole per molti di voi (ma anche per molti della nostra redazione), perdersi tra le innumerevoli proposte inutili che il mercato ci propina ad ogni Natale. Ora però è il momento di cambiare registro, e di dedicarci non all’inutile, ma a ciò che può essere davvero utile. E che cosa c’è di meglio di un ottimo notebook?

Probabilmente nulla! Ed ecco perché vi offriamo oggi questa offerta che Amazon sta dedicando allo straordinario Huawei MateBook X Pro 2021, un notebook che si era già fatto notare nel corso del recente Black Friday, e che ora torna alla ribalta grazie alle straordinarie offerte di Natale di Amazon! Il prezzo, del resto, convincerebbe chiunque, perché parliamo di uno sconto di ben 500€ su quella che è la versione più performante di questo notebook!

Per 1.399,00€ (prezzo originale 1.899,00€), potrete quindi acquistare la versione di Huawei MateBook X Pro 2021 equipaggiata con processore Intel Core i7 di undicesima generazione, accompagnato da 16 GB di RAM (LPDDR4) e un SSD PCle da 1 TB, oltre che da una scheda grafica Intel Iris Xe Graphics, ideale per chi, ad esempio, si diletta in grafica e design a livello scolastico o amatoriale.

Oltre a ciò, Huawei MateBook X Pro 2021 è anche dotato di uno splendido ed ampio display 3K FullView da 13,9″, con aspect ratio a 3:2 ed una risoluzione massima di 3000 x 2000 pixel! Il risultato è spettacolare, ed il display è, senza mezze misure, uno dei più belli del mercato, capace di regalare soddisfazioni anche a chi, ad esempio, ama utilizzare il proprio notebook per guardare film e contenuti in streaming.

Dal punto di vista dei materiali impiegati, inoltre, Huawei MateBook X Pro 2021 si classifica decisamente come una delle scelte migliori, anche in termini di rapporto qualità/prezzo. Huawei, infatti, ha realizzato il suo ultimo notebook con un corpo in alluminio che, al netto di molti concorrenti, lo rende decisamente più robusto e duraturo. Le plastiche sono tutte di eccellente qualità, il feeling estetico e tattile è quello di un prodotto di fascia alta (cosa che, di fatto, Huawei MateBook X Pro 2021 è) ed anche sotto il profilo acustico, la casa cinese ci propone un notebook pregevole, grazie ai quattro altoparlanti con split frequency che rendono, come anticipato, Huawei MateBook X Pro 2021 perfetto per le attività multimediali.

Insomma, Huawei MateBook X Pro 2021 è un notebook davvero imperdibile, ed il fatto che ad essere in sconto sia la versione più potente, ovvero quella con processore Intel Core i7, non fa che rendere questa promozione ancor più appetibile, ben chiaro che essa è solo una delle innumerevoli proposte Amazon e che, per questo, è consigliabile dare un’occhiata anche all’intera selezione di offerte del portale, raggiungibile tramite l’apposita pagina dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

