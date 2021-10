Huawei MatePad 11: il tablet perfetto per studio e lavoro, scontato di 100€!

Se siete stanchi dei soliti tablet Android con uno schermo di dimensioni ridotte, allora dovreste prendere in considerazione il Huawei MatePad 11, uno dei pochi modelli che riesce realmente a trarre vantaggio nell’avere un display grande, offrendo all’utente funzioni aggiuntive e un’esperienza multitasking paragonabile quasi a quella di un PC.

Presentato non molti mesi fa, il Huawei MatePad 11 è il primo tablet del produttore a debuttare con il nuovo sistema operativo HarmonyOS 2 che, come anticipato, vi permetterà di utilizzare il dispositivo proprio come dovrebbe fare qualsiasi tablet. Il nuovo software, infatti, è stato pensato per permettervi di posizionare a schermo ben 4 applicazioni contemporaneamente, oltre a svariate altre possibilità che vi elencheremo subito dopo avervi informato che Amazon propone ora questo modello a 499,00€ invece di 599,80€. Un risparmio pari a 100€, il che è davvero ottimo, anche perché il portale ha deciso di scontare la soluzione munita di M-Pencil e keyboard.

Come detto, HarmonyOS 2 è una delle armi vincenti di Huawei MatePad 11, anche per il semplice fatto che questo specifico tablet vanta funzioni come il Multi-Screen Collaboration e App Multiplier, funzionalità volte a rendere l’esperienza d’uso decisamente appagante. La prima è sostanzialmente un Mirror, che vi permetterà di duplicare lo schermo del PC sul tablet in diversi modi. A tal proposito, oltre alla possibilità di scegliere di visualizzare il classico contenuto a schermo del computer sul dispositivo mobile, potrete decidere di usare il display del tablet come secondo schermo del PC oppure trasferire contenuti con un semplice trascinamento, proprio come siete abituati a fare quando spostate i file da un determinato storage all’altro, ma senza la necessità di collegare cavi o chiavette.

App Multiplier, invece, vi permetterà di aprire più finestre di una stessa app, dandovi modo di effettuare operazioni parallele, a tutto vantaggio della versatilità. Per quanto riguarda il display di Huawei MatePad 11, questo ha una risoluzione di 2560 x 1600 pixel e una frequenza di risposta a 120Hz, mai implementata finora in nessun tablet del produttore.

La potenza non gli manca, dal momento che il cuore è lo Snapdragon 865, e Huawei ha deciso di dotare al MatePad 11 anche una buona fotocamera da 13MP, nonostante i tablet vengano usati poco in tal senso. Grazie poi al Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS e alla porta USB Type-C, la connettività è al top, così come l’autonomia del tablet, che si affida ad una batteria da ben 7.250 mAh. Insomma, uno dei pochi tablet che riesce veramente a sfruttare bene il sistema operativo di Google, con funzionalità uniche e interessanti.

