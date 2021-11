Huawei MatePad T 10s: il tablet che mette d’accordo tutti, a meno di 130€!

Amazon sforna moltissime offerte interessanti in questo Early Black Friday! Settimane intense e piene di ribassi si prospettano davanti a noi, ma anche oggi vi proponiamo un ottimo tablet dal prezzo medio/basso ma non vuole rinunciare a una buona qualità. Huawei MatePad T 10s fa proprio al caso vostro e in questo momento potete pagarlo meno di 130€! Un affarone!

Il tablet, che potrete trovare a 125,99€ invece di 209,90€, è un ottimo acquisto per chi cerca un tablet molto versatile e funzionale ma il cui prezzo non superi il 150€ come Huawei MatePad T 10s.

Vediamo da vicino perché acquistarlo durante questo periodo di ribasso, osservandone la convenienza. Il tablet ha un display da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 (FHD) e fotocamera anteriore da 2MP e 5MP, inoltre, combina EMUI 10.1, il processore octa-core e un sofisticato algoritmo in modo tale da offrirvi il massimo della qualità per la propria fascia di prodotto. Sempre parlando di tempo libero e relax, MatePad T 10s è composto da 2 speaker stereo e supporta la tecnologia Huawei Histen 6.1, in grado di offrivi in un’ottima esperienza sia mentre vedete un film o una serie tv, sia mentre state ascoltano della musica.

Da non sottovalutare anche nel caso in cui steste cercando un regalo utile e sicuro per i bambini: Huawei MatePad T 10s gli permette di esplorare liberamente contenuti adatti alla loro età grazie all’apposito accesso al Kids Corner. In conclusione l’articolo è pensato per essere un ottimo compagno di viaggio, nella sua semplicità saprà come accompagnarvi nelle vostre ricerche o nei momenti di svago.

Huawei come abbiamo visto propone tablet, pc e telefoni di tutti i tipi e per tutte le taste, permettendo a chiunque di trovare l’articolo più adatto alle proprie necessità. Se volete tenere d’occhio altri prodotti firmati, in attesa del Black Friday, vi lasciamo il link Amazon. In questo modo saprete dove andare cercare buoni prodotti a prezzi scontatissimi.

Terminiamo ricordandovi che per rimanere aggiornati su tutte le offerte dell’Early Black Friday potete trovare gli sconti direttamente sui nostri quattro canali Telegram dedicati agli sconti più convenienti su ogni piattaforma, perennemente aggiornati sulle migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buoni acquisti!

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!