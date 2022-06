Se siete alla ricerca di un tablet da usare durante le ferie estive, che possa essere usato da tutta la famiglia, ma che soprattutto potrete acquistare quasi a metà prezzo, allora smettetela di cercare poiché Comet propone l’ottimo Huawei Matepad T10 a soli 109,99€ anziché 199,90€. Uno sconto più che ragionevole e da cogliere al volo, anche perché l’offerta terminerà alla fine di questa giornata.

Parliamo di un tablet Android da 9,7 pollici che vi permetterà di rimanere connessi anche in vacanza, grazie alla rete LTE, e di essere utilizzato in sicurezza anche dai più piccoli, merito degli accorgimenti software implementati dal produttore. La versione proposta da Comet, oltre al supporto LTE, dispone di 32GB di spazio di archiviazione, che potrete espandere tramite una memoria esterna, cosicché possiate scaricare e installare tutte le app e giochi che volete.

Gli altoparlanti surround integrati, curati niente meno che da Harman Kardon, testimoniamo come il Huawei Matepad T10 sia pensato per l’intrattenimento e il tempo libero, consentendovi di ascoltare musica e guardare video godendo di un’ottima esperienza sonora. Ciò sarà possibile anche all’aperto, grazie al volume che possono raggiungere gli speaker di questo tablet.

Il display è un IPS LCD con risoluzione 1280 x 800 pixel, gestita dal processore Kirin 710A, che si occupa anche di far funzionare il tablet in maniera fluida e veloce, pur appartenendo alla fascia medio/bassa. Un aspetto in cui il Huawei Matepad T10 si contraddistingue da tante altre soluzioni simili è l’importanza che il produttore ha messo nei confronti dei più giovani, integrando la modalità Kids Corner.

Questa è studiata appositamente per i vostri figli e consentirà di accedere a numerosi contenuti adatti a loro, capaci di migliorare la creatività e di farli crescere in maniera intelligente, senza preoccuparvi del fatto che la tecnologia potrebbe prendere il sopravvento. Il tutto, infatti, potrà essere monitorato da voi tramite la funzione Parental Control.

Se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito a questa offerta, consigliamo di visitare direttamente la pagina del prodotto, cosicché possiate anche aggiungere il tablet al carrello e completare l’acquisto con pochi passaggi. Vi ricordiamo che l’offerta scadrà a fine giornata, quindi non indugiate troppo.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

