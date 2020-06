Huawei P smart 2019 a -50% con le offerte imperdibili di eBay!

Se avete voglia di scatenarvi con gli acquisti su eBay, approfittando di corpose offerte sui prezzi dei prodotti, siete capitati nella news fatta apposta per voi! Moltissimi articoli per un periodo di tempo saranno ad un prezzo scontato, e fra questi troviamo smartphone, grandi e piccoli elettrodomestici, elementi di arredo per la casa, capi d’abbigliamento ed anche generi alimentari, il tutto con la spedizione gratuita.

Fra le centinaia di offerte che propone eBay sul suo store, stavolta vogliamo soffermarci su quella riguardante il Huawei P Smart 2019. Questo eccezionale telefono di fascia media potrà esser vostro a soli 129,00€, quindi con uno sconto del 50% sul suo prezzo orignale di 249,99€! Questo smartphone sfrutta al meglio il suo display da 6,21 pollici realizzato con tecnologia IPS LCD, ed offre un’ottima resa dei colori e delle immagini, mentre il comparto fotografico è composto da una dual-camera posteriore con sensore principale da 13 MP ed un secondo sensore da 2 MP utile per gli effetti di profondità di campo. La batteria da 3.400 mAh assicura un’autonomia che consente di arrivare senza troppi problemi a fine giornata con una semplice ricarica. La scocca in policarbonato combinata alla back cover con effetto sfumato crea un forte impatto visivo, rendendo il P Smart 2019 un vero piccolo concentrato di prestazioni e carattere.

Come vi abbiamo detto le offerte imperdibili di eBay sono molte e noi vi abbiamo selezionato solo le migliori, ma vi consigliamo di visitare la pagina dedicata sullo store per perdervi nella moltitudine di categorie e trovare l’articolo più adatto alle vostre necessità. Tuttavia, prima di lasciarvi al catalogo di offerte di eBay, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

