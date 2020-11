Huawei P40 Lite e tanto altro a prezzi incredibili nelle offerte del giorno eBay

Dopo la fantastica giornata di ieri caratterizzata dal Singles Day, che ha messo a disposizione una marea di offerte di ogni tipo (alcune disponibili ancora oggi), è il momento di ripartire segnalandovi le offerte giornaliere di eBay, che anche oggi dà la possibilità ai suoi utenti di risparmiare su un numero altissimo di prodotti, tra cui non mancano – come sempre – smartphone, televisori e tutto l’occorrente per la casa, nonché abbigliamento delle migliori marche.

Quando si tratta di eBay, c’è sempre l’imbarazzo della scelta, le offerte sono quasi sempre interessanti ma tra le tante abbiamo deciso di proporvi il Huawei P40 Lite, dal momento che risulta difficile trovarlo ad un prezzo inferiore. Venduto infatti a soli 169,99€ con uno sconto di quasi il 50%, è un prezzo decisamente intrigante per quello che è si uno smartphone entry-level, ma che appartiene comunque alla linea top di gamma del noto brand.

Per coloro che non hanno grandi esigenze, soprattutto lato fotografico, il Huawei P40 Lite si rivela uno smartphone con pochi compromessi, dato che monta un processore capace di gestire ed eseguire le principali operazioni senza problemi, aiutato anche dai 6GB di RAM. La capacità della batteria da 4.200 mAh, grazie all’ottima ottimizzazione software, riesce a garantire un’ottima durata anche con un uso piuttosto intenso. Per quanto riguarda il comparto fotografico, in condizioni di buona luce, regala scatti molto validi e con una qualità più che discreta in grado di soddisfare un buon numero di persone.

Ricapitolando, siamo di fronte ad uno smartphone entry-level che a questo prezzo si colloca tra i migliori modelli che potete acquistare in questo fine 2020, rivelandosi persino come un ottimo regalo di Natale. Detto ciò, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata per conoscere tutte le altre offerte che il portale ha riservato per oggi. Infine, vogliamo ricordarvi anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte