Huawei P40 Lite: primi sconti in arrivo su Amazon!

Ad appena qualche settimana dal suo debutto sul mercato, Huawei P40 Lite, fratello minore della neonata linea P40, torna a far parlare di sé grazie alla suo primo prezzo in sconto! Vi segnaliamo infatti che su Amazon è disponibile uno sconto di 24 euro sull’acquisto del dispositivo, che porta il prezzo di acquisto dai precedenti 257,00€ a soli 233,00€. Un prezzo che qualcuno non troverà entusiasmante ma va considerato che si parla di uno smartphone uscito da pochissime settimane, di per sé venduto già ad un ottimo prezzo e che ora è al di sotto della soglia psicologica dei 250 euro, rappresentando – probabilmente – uno dei migliori acquisti effettuabili al momento a meno di 300 euro.

Già propostosi per il titolo di best buy della sua categoria, Huawei P40 Lite ci aveva già colpito grazie alla sua interessante proposta hardware, offrendosi non solo con un prezzo molto competitivo, ma anche con un processore Kirin 810 che, accoppiato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile offre tutto quello di cui avete bisogno, in termini di performance, per affrontare le necessità di tutti i giorni. Munito di un bellissimo display IPS LCD da 6,4 pollici, è poi nel comparto fotografico che Huawei P40 Lite riesce a dare il meglio di sé, grazie ad una fotocamera anteriore da 16 MP e da ben quattro fotocamere posteriori da 48 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP, alloggiate in un modulo quadrato e capaci di restituire una resa fotografica eccezionale. Insomma, un terminale di fascia media che, allo stato attuale, pare avere pochissimi rivali sul mercato e la cui appetibilità sale alle stelle grazie alla fantastica promozione messa in campo da Amazon.

E non è neanche tutto, perché sempre su Amazon è persino disponibile un’ottima offerta sul suo fratellino minore, ovvero il P40 Lite E che, proponendosi invece con un processore Kirin 710f a otto core, rivede le sue perfomance leggermente al ribasso, pur non sacrificandosi troppo sul restante comparto tecnico. Venduto ad un prezzo da entry level (199,90€), Amazon ve lo spedisce a casa con, in regalo, un paio di cuffiette cablate Huawei AM115 dal valore di circa 10€. Certo non il massimo, ma considerate che si tratta pur sempre di un piccolo extra su di un dispositivo che, di per sé, non supera neanche i 200 euro.

» Clicca qui per acquistare Huawei P40 Lite «

» Clicca qui per acquistare Huawei P40 Lite E «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!