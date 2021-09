Huawei Smart Band 6 al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Quest’oggi vi abbiamo proposto un gran numero di promozioni, eppure le opportunità di risparmio non sono certamente terminate. Infatti, Amazon sta riservando un’incredibile sconto su Huawei Smart Band 6, una smart band dalle ottime specifiche tecniche, che ora è disponibile al prezzo più basso di sempre. In questo articolo vi spieghiamo le sue specifiche tecniche e come acquistarlo!

Si tratta, dunque, di un’ottima occasione, soprattutto per coloro che desiderano acquistare una smart band dalle ottime caratteristiche ad un prezzo decisamente vantaggioso. Huawei Smart Band 6, infatti, è ora acquistabile a 39,00€ invece di 59,90€, grazie ad uno sconto del 35% che ne ha tagliato il prezzo consigliato dal produttore di ben 20,90€!

Come abbiamo specificato, si tratta di una smartband incredibile. Innanzitutto, vanta un bellissimo display AMOLED a colori da 1,47 pollici, che garantisce una corretta lettura delle notifiche (solo da smartphone dotati di sistema operativo Android). Al suo interno è presente anche un sensore per il battito cardiaco, denominato Huawei Truseen 4.0, in grado di riconoscere in tempo reale il numero di battiti con precisione.

Questo prodotto, attraverso tutti i suoi sensori, traccia il sonno durante tutta la durata della notte, per poter migliorare la qualità di quest’ultima con alcuni semplici consigli. E poi, in totale autonomia, misura il livello di saturazione dell’ossigeno (SpO2) nel sangue. Chiaramente, essendo un articoli per gli sportivi, può immergersi in acqua fino ad una profondità di cinque ATM.

Insomma, un prodotto eccellente, compatibile con tutti gli smartphone con Android 5.0 o versioni successive e con iOS 9.0 o versioni successive. Infine, prima però di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete aggiornati giorno dopo giorno sulle ultime offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

