Huawei Store: sconti fino al 50% sui migliori prodotti e tanti omaggi su tutti gli acquisti!

Il periodo estivo volge al termine, ed è giunto il momento di pensare alla stagione autunnale e al ritorno ai banchi scolastici. A tal proposito, Huawei ha recentemente inaugurato una nuova campagna promozionale legata al Back to School, che permette a tutti gli interessati di acquistare moltissimi prodotti hi-tech, come tablet, PC, smartphone, monitor, wearable e device audio, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%.

Come implicitamente specificato, moltissimi sono i prodotti compatibili con l’iniziativa ma, tra le varie offerte, vogliamo consigliarvi l’acquisto del Huawei MateBook D15, un dispositivo dalle ottime specifiche tecniche, adatto a tutti coloro che affronteranno il nuovo anno scolastico. Solitamente disponibile a 649,00€, quest’oggi e fino al prossimo 31 agosto è acquistabile a “soli” 469,00€, con la possibilità di ottenere in omaggio le cuffie auricolari TWS FreeBuds 4i, il mouse e uno zaino porta-notebook.

Lo Huawei MateBook D15 è un dispositivo che ne fa del display il suo punto di forza. Infatti, vanta un ampio pannello FullView IPS da 15,6 pollici, con una risoluzione nativa in FullHD (ossia 1920 x 1080 pixel) ed un incredibile rapporto schermo-corpo dell’87%. Garantisce dunque una buona visione di tutti i contenuti multimediali, ed è naturalmente adatto per lavorare in smart working.

Per quanto concerne le sue caratteristiche tecniche, questo dispositivo è alimentato da un processore Intel Core i3-10110U, accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione SSD PCIe4. I compiti grafici vengono eseguiti da una scheda grafica integrata al processore, che assicura buone prestazioni in quasi tutti i contesti casalinghi. Poi, per quanto concerne la connettività, il MateBook D15 possiede una doppia antenna WLAN 2 x 2 MIMO per poter raggiunge una grande velocità di trasferimento dei dati.

Chiaramente, come abbiamo precedentemente specificato, questo prodotto non è l’unico attualmente disponibile sullo store di Huawei, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale per scoprire tutte le novità ed acquistare quello che meglio si addice alle vostre esigenze.

