Huawei, in occasione della campagna New Year, ha ufficialmente dato il via a una serie di sconti esclusivi su Huawei Store, disponibili solo fino al 9 gennaio. Per iniziare l’anno con il piede giusto, lo store ha deciso di proporre vantaggiose offerte lampo, acquistabili singolarmente oppure in bundle con altri fantastici prodotti! Acquistando su Huawei Store, che di recente si è classificato al primo posto tra i migliori e-commerce di elettronica, potrete usufruire del servizio di consegna rapida gratuito.

Inoltre, i prodotti arriveranno entro uno o due giorni lavorativi e, oltre a una vetrina costantemente aggiornata con le promozioni, l’e-commerce del brand vi permetterà di gestire gli acquisti online in totale sicurezza o di scegliere di rateizzare il pagamento con la nuova funzione Klarna, in 3 tranche senza interessi. Su Huawei Store potrete anche accedere al servizio di assistenza post-vendita, richiedere il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio gratuiti e gestire, anche in questo caso gratuitamente, il reso dei prodotti entro 14 giorni dall’acquisto.

Quali sono, dunque, i prodotti da non farsi scappare nel corso di questi giorni? Le proposte sono differenti, sia per budget sia per utilizzo. Potrete decidere, infatti, di sfruttare il fantastico bundle composto a Huawei Mate 50 Pro a 1.199,00€ e un articolo a scelta tra FreeBuds Pro 2 e FreeBuds Lipstick con l’aggiunta di 1,99€. Il Huawei Mate 50 Pro è tra gli smartphone top di gamma del brand, in grado di assicurarvi ottime prestazioni, batteria da 4700 mAh⁠2 per durare tutta la giornata e smart widget per gestire al meglio il panello secondo le vostre preferenze. Non meno importante, è dotato di un’ottima fotocamera XMAGE con apertura focale ultra-ampia, Super Night Mode, Ritratti professionali e Super Macro.

In alternativa, gli ottimi auricolari FreeBuds 4 sono disponibili a soli 99,99€ invece di 119,90€! Vi assicurano una cancellazione attiva del rumore 2.0, suono ad alta definizione e bassi incredibilmente profondi. Molto utili anche i controlli a sfioramento di cui sono dotati, pensati appositamente per permettervi di gestire il modo in cui ascoltate la vostra musica e rispondete alle chiamate tramite controlli gestuali semplici e intuitivi, che possono essere sfruttati su entrambi gli auricolari. Per gli altri prodotti, vi lasciamo alla lettura della nostra lista a fine articolo!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Huawei dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questi articoli prima che le unità vadano esaurite o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Offerte Huawei Store

