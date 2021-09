Huawei Watch 3 già disponibile su Amazon a prezzo scontato!

Siete alla ricerca di uno smartwatch di alto livello ma vorreste risparmiare qualche soldo? Allora oggi avrete di che gioire, in quanto su Amazon è ora disponibile, già a prezzo scontatissimo, lo straordinario Huawei Watch 3, ovvero uno degli ultimi nati in casa Huawei, subito sulla bocca di tutti in quanto primo prodotto del colosso cinese ad approdare in Europa direttamente con all’interno il sistema operativo Harmony OS, ovvero quello sviluppato da Huawei dopo l’ormai arcinoto ban da parte degli Stati Uniti, che impedisce all’azienda ogni contatto con Google e, dunque, con Android.

Ebbene, grazie ad Amazon, questo splendido smartwatch potrà essere vostro a soli 299,90€, con tanto di cinturino in vera pelle, e con uno sconto del 25% rispetto agli originali 399,00€ del prezzo di lancio, ovvero il prezzo di meno di 4 mesi fa. Stiamo quindi parlando di un vero e proprio affare, specie considerando l’uscita assolutamente recente di questo prodotto che, per altro, integra al suo interno una tecnologia di tutto rispetto, come ormai ci si aspetta dai prodotti Huawei di alto livello.

Elegante, stiloso e realizzato con materiali di assoluto pregio, dal cinturino alla cassa, Huawei Watch 3 è uno smartwatch dalla cassa rotonda e lucida, davvero bellissima grazie al suo schermo AMOLED arrotondato da 1,43 pollici, dotato di una definizione incredibile, e di una luminosità adattiva perfetta in qualsiasi circostanza, dal giorno alla notte.

Lo stesso display è poi, ovviamente, un touchscreen ad alta risposta, capace di rispondere sempre in modo preciso e puntuale a qualsiasi tocco, in quello che è comunque solo uno dei due sistemi di controllo disponibili, giacché Watch 3 dispone anche di una corona completamente ruotabile, sfalsata per facilitarne l’accesso e che, una volta ruotata, permette lo scorrimento delle funzioni sul display, nonché la regolazione del volume.

Mosso da una architettura a doppio chipset che permette grandi prestazioni ed una eccezionale velocità di risposta, Watch 3 è progettato per accompagnarvi senza problemi nel corso della vostra intera giornata, anche al netto di un monitoraggio della salute e delle attività sportive attivo tutto il giorno, e tutti i giorni. Ciò è possibile grazie alle funzioni automatiche di consumo energetico che, in sostanza, permette allo smartwatch un’autonomia continuativa di ben 14 giorni!

Come se non bastasse, Watch 3 risulta ideale anche per quanti cercano un dispositivo che sia in grado di seguire i ritmi dei più disparati allenamenti, in e outdoor, grazie a ben 100 modalità di allenamento, di cui 15 modalità professionali e ben 85 modalità personalizzate, con rilevamento automatico delle 6 più comuni modalità di allenamento. A ciò, sempre i termini di salute, si aggiungono un rilevatore SpO2, che utilizza un’avanzata tecnologia con sensori luminosi per rilevare con precisione le molecole di ossigeno nel sangue, ed addirittura un rilevatore di temperatura della pelle, in grado di misurare la vostra temperatura corporea grazie ad un sensore posto sul retro del watch!

Insomma, stiamo parlando di un prodotto davvero eccezionale! L’ideale per chiunque voglia mettersi sul polso un dispositivo che non sia solo bellissimo da vedere, ma anche e soprattutto ricco di funzionalità! Un’occasione da non perdere, specie considerando l’ottimo sconto di 99 euro reso disponibile da Amazon che, per un prodotto che ha sulle spalle appena pochissimi mesi di vita, non sono affatto pochi! Ciò detto, vi lasciamo al link di acquisto di Watch 3, con l’invito a consultare anche la pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutti gli altri sconti disponibili per la giornata di oggi. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

