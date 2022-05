Se siete alla ricerca di uno smartwatch con un animo sportivo, che possa tornarvi utile durante i vostri allenamenti quotidiani, e non solo, allora occhio a questa offerta, perché il prezzo proposto è davvero basso e molto invitante!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è in sconto ad appena 49,90€, l’ottimo smartwatch Huawei Watch Fit, ribassato del 50% rispetto al suo prezzo originale di 99,00€, e decisamente tra gli affari imperdibili di questa nuova settimana di maggio.

Progettato per fare da anello di congiunzione tra le due principali frange del mondo dei dispositivi indossabili, ovvero quella degli smartwatch e quella delle smartband, Huawei Watch Fit è un prodotto comodo e leggero, che unisce la semplicità d’uso e l’immediatezza tipica delle smartband, ad un form factor di dimensioni più generose rispetto alla media di queste ultime, per rendere l’esperienza d’uso più piacevole e facilmente leggibile.

Si parte, anzitutto, dal suo ampio display da 1,64” ad alta risoluzione, più che sufficiente per leggere in modo chiaro e pulito le informazioni a schermo, come notifiche, messaggi, ma anche e soprattutto i parametri di allenamento.

Huawei Watch Fit, infatti, ha in sé un animo sportivo, tant’è che può monitorare la bellezza di oltre 95 tipologie di allenamento, proponendosi come una delle migliori opzioni sul mercato per quanti hanno la passione per lo sport, e desiderano avere al polso un dispositivo che possa tener traccia anche delle discipline meno comuni.

Inoltre, Watch Fit è anche resistente all’acqua, oltre che alla polvere, e per questo può essere utilizzato anche per monitorare attività come il nuoto. Equipaggiato con un GPS integrato preciso, vi permetterà di tracciare le corse all’aperto e le vostre passeggiate, mentre il pratico sensore posizionato a contatto con il polso si occuperà di tenere sotto controllo la vostra frequenza cardiaca ed il livello di ossigenazione del sangue, il tutto per almeno 10 giorni di fila, grazie alla sua batteria interna efficientemente ottimizzata.

Venduto al prezzo di 49,90€, Huawei Watch Fit è, insomma, un orologio smart davvero ottimo, perfetto per chi si allena, come per chi vuole avere al polso un dispositivo versatile e stiloso. Ciò detto, prima di lasciarvi alla pagina del prodotto, vi ricordiamo che, se siete a caccia di sconti e promozioni, val davvero la pena iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte.

