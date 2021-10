Huawei Watch GT 2 Pro: smartwatch perfetto scontato di oltre 100€!

Amazon si conferma ancora una volta come uno dei migliori portali per l’acquisto di prodotti hi-tech, dato che mette a disposizione un numero quasi infinito di sconti. Quest’oggi, infatti, il portale sta scontando il Huawei Watch GT 2 Pro portandolo ora ad uno dei migliori prezzi in rete, con la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero.

Stiamo parlando di un’occasione da non lasciarsi sfuggire, perché il Huawei Watch GT 2 Pro rappresenta lo smartwatch di punta della gamma della società asiatica. Generalmente disponibile a 299,90€, solo per oggi è acquistabile a “soli” 187,24€, a seguito di uno sconto del 38% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 112,66€. Qualora vi interessasse, potrete beneficiare anche dell’acquisto in cinque rate da 37,45€.

Considerando il suo nuovo prezzo di vendita, attualmente al di sotto della soglia dei 200,00€, questo smartwatch diventa un vero best-buy della categoria. Per quanto concerne le sue specifiche tecniche, troviamo innanzitutto una cassa interamente realizzata in titanio con un display AMOLED da 1,39 pollici, protetto da un vetro in zaffiro. Invece, la cassa posteriore è in ceramica lucida, che promette di non causare problematiche come allergie alla pelle.

Elegante e minimalista, questo smartwatch permette non solo di tenere traccia di tutte le notifiche del proprio smartphone, ma anche di monitorare le attività sportive durante un allenamento, con oltre 100 modalità diverse di allenamento e più di 10 corsi con guida vocale. Essendo un dispositivo di fascia alta, possiede un parco sensori di tutto rispetto, come giroscopio, accelerometro, bussola, GPS e persino un sensore di pressione atmosferica.

Huawei Watch GT2 Pro è un device eccezionale, e rappresenta un acquisto consigliato, se non obbligato, soprattutto per tutti coloro che desiderano avere al polso un prodotto top di gamma. Ciò detto, questa non è l’unica offerta attualmente su Amazon, per questo motivo vi suggeriamo di consultare l’apposita pagina, cosicché possiate visionare tutte le proposte del portale.

Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione, vi ricordiamo di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!