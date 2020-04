Humble Bundle Coronavirus: ecco gli sconti per aiutare le organizzazioni sanitarie

Marzo 2020 non è stato in alcun modo un bel mese per l’Italia e il mondo intero. Tutti viviamo quotidianamente le difficoltà derivanti dall’epidemia di Coronavirus (Covid-19); i videogame ci aiutano a superare questi momenti duri ma, in alcune situazioni, possono diventare anche uno strumento che possiamo usare per aiutare gli altri: in che modo? Grazie al Humble Bundle “Conquer Covid-19” che donerà il 100% dei ricavi alle organizzazioni che quotidianamente lottano contro il virus.

Questo Humble Bundle contiene molteplici elementi a un prezzo base di 28 euro: come sempre, però, potete contribuire donando cifre superiori. Non ci sono inoltre solo videogiochi, ma anche ebook, audiolibri, fumetti, graphic novel, manga e applicazioni come Tilt Brush. Ovviamente il nostro interesse principale sono i videogiochi; ecco una lista parziale dei nomi più interessanti:

Undertale

Hollow Knight

The Witness

SuperHot

Tropico 4

Darksiders Warmastered Edition

Darksiders 2 Deathinitive Edition

Sniper Elite III

Europa Universalis IV

Psychonauts

Brutal Legend

Quelli sopra indicati, lo ripetiamo, sono solo una parte dei videogiochi disponibili, ai quali si sommano molti altri contenuti interessanti. Inoltre, a tutto questo si aggiunge anche un mese gratis per i nuovi iscritti a Humble Choice. Se volete controllare con i vostri occhi tutta la lista di giochi disponibili su Humble Bundle, vi basta raggiungere la pagina dedicata alle offerte.

