Humble Bundle di gennaio: oltre 250€ di giochi a soli 10,99€!

Il noto sito Humble Bundle ha deciso di rallegrare questi ultimi giorni di gennaio proponendo in forte offerta l‘Humble Choice Premium, ossia il servizio in abbonamento della piattaforma che permette ogni mese di ottenere numerosi titoli, il 20% di sconto sull’intero store e tutta una serie di altri vantaggi. Per un periodo di tempo limitato è possibile abbonarsi, anche solo per un mese, all’Humble Choice Premium a soli 10,99€ rispetto ai 17.99€ solitamente richiesti. Un risparmio niente male, soprattutto considerando come solo a gennaio il valore dei giochi inclusi supera i 250€ di valore!

A rendere il tutto più interessante è che fino al 5 febbraio chiunque approfitterà di tale offerta, oltre a poter risparmiare 7 euro sul canone di abbonamento, otterrà tutti i 12 giochi proposti e non solo i 9 a scelta solitamente inclusi nell’Humble Choice Premium.

Ecco i titoli disponibili nell’Humble Choice Gennaio 2021:

PC Building Simulator

Ancestors: The Humankind Odyssey

Pathologic 2

Warhammer: Chaosbane

Total Tank Simulator

Song of Horror Complete Edition

Not Tonight

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York

Tales of the Neon Sea

Minoria

Deleveled

The Ambassador: Fractured Timelines

Questi i vantaggi dell’Humble Choice Premium:

Totale libertà di scelta : ogni mese si possono scegliere i 9 giochi da tenere in completa libertà.

: ogni mese si possono scegliere i 9 giochi da tenere in completa libertà. Nessun mistero : tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli.

: tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli. Vantaggi unici: non solo il 5% di quello che paghiamo va in beneficenza, ma otteniamo anche l’accesso ad Humble Trove e il 20% di sconto all’interno dell’Humble Store.

Un’offerta, insomma, decisamente niente male, che ci permette in un solo colpo di ottenere oltre 250 euro di giochi, il 20% di sconto sui prodotti di un fornitissimo store, l’accesso a diversi vantaggi e la possibilità di fare anche della beneficenza. Il tutto a soli 10,99€ euro. Non male no?

» Clicca qui per abbonarti a Humble Choice Premium a soli 10,99€ «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!