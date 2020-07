Humble Bundle lancia il ricco Humble Warhammer Bundle 2020!

Humble Bundle ha appena lanciato il ricchissimo Humble Warhammer Bundle 2020, un pacchetto a dir poco imprescindibile per tutti gli amanti della celeberrima saga. Ad un prezzo ridottissimo, infatti, è possibile ottenere numerosi titoli dal grande interesse, in grado di regalare ore e ore di gioco. L’Humble Warhammer Bundle 2020 resterà disponibile all’acquisto per ancora poco meno di due settimane e avrà infatti termine il prossimo 28 luglio.

Pagando un solo euro sarà possibile ottenere:

Warhammer 40k: Kill Team

Warhammer 40k: Dawn of War Game of the Year Edition

Legacy of Dorn: Herald of Oblivion

Warhammer: End Times – Vermintide

Pagando più di 6,43 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Warhammer 40k: Dawn of War 2

Battlefleet Gothic: Armada

Warhammer 40k: Sanctus Reach

Warhammer 40k: Deathwatch – Enhanced Edition

Con oltre 11,50 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo infine anche:

Warhammer 40k: Space Marine Collection

Warhammer 40k: Dawn of War 3

Blood Bowl 2 – Legendary Edition

Un bundle, quindi, decisamente incredibile, dal costo ridotto e colmo di titoli dal grandissimo interesse per tutti gli appassionati della celeberrima saga. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che chiunque non si è mai iscritto all’Humble Choice e acquista il pacchetto da 11,50 euro otterrà compreso anche un mese di iscrizione al ricco servizio. Come sempre, infine, parte dei ricavati saranno devoluti in beneficenza, ossia a Special Effect e Whale and Dolphin Conservation. Potete trovare l’Humble Warhammer Bundle 2020 comodamente nel link qui sotto.

» Clicca qui acquistare l’Humble Warhammer Bundle 2020 «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!