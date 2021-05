Humble Bundle lancia un nuovo ricchissimo bundle per contribuire alla lotta contro il Covid-19

Humble Bundle ha lanciato in questi giorni un nuovo bundle colmo di giochi, libri e software per contribuire alla lotta contro il Covid-19. Un bundle a dir poco corposo, comprendendo opere come The Witness, Undertale, Bioshock Remastered e molte altre ancora, con Humble Bundle che ha deciso di donarne l’intero ricavato a associazioni benefiche. Il tutto fino alla sera del 19 maggio.

Con solo 16,63 euro sarà quindi possibile ottenere i seguenti giochi:

Into The Breach

Baba Is You

UNDERTALE

Euro Truck Simulator 2

This War of Mine

Saints Row: The Third – The Full Package

Titan Quest Anniversary Edition

Stick Fight: The Game

BioShock™ Remastered

Portal Knights

The Witness

SUPERHOT

Wargroove

Brütal Legend

Hyper Light Drifter

Tooth and Tail

Death Squared

Crusader Kings Complete

Pinstripe

Teleglitch: Die More Edition

Dwarfs!?

Dead in Bermuda

Bury Me, My Love

A cui si aggiungono anche i libri di seguito:

CThe Art of Captivating Conversation How to Be Confident, Charismatic, and Likable in Any Situation

Ultimate Sh*t Hits the Fan Survival Guide

You Can Do All Things

Coping Skills: Tools & Techniques for Every Stressful Situation

Unfuck Your Worth: Overcome Your Money Emotions, Value Your Own Labor, and Manage Financial Freak-outs in a Capitalist Hellscape

Eff This! Meditation: 108 Tips, Tricks, and Ideas for When You’re Feeling Anxious, Stressed Out, or Overwhelmed

Locke & Key Vol. 1: Welcome To Lovecraft

Red Sonja: Petitioning the Queen

E, infine, anche diversi software, Il tutto compreso nei 16.63 euro.

Music Maker: Hip Hop Edition

Ashampoo WinOptimizer 18

Ashampoo Backup Pro 14

Ashampoo Photo Optimizer 7

A differenza dei bundle precedenti, dove ad essere donata in beneficienza era solo una percentuale del ricavo, questa volta è la totalità dei proventi che sarà devoluta per contribuire alla lotta contro il Covid-19. Direct Relief, Medici senza Frontiere, International Medical Corps e GiveIndia: queste le associazioni che riceveranno dei contributi tramite l’acquisto del Humble Heal: Covid-19 Bundle. Potete fare una buona azione, e assicurarvi un ricco bundle di videogiochi e altro a un ottimo prezzo, seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per acquistare l’Humble Heal: Covid-19 Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

