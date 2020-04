Humble Bundle lancia un ricco bundle dedicato allo smart working

Humble Bundle ha recentemente lanciato un ricco bundle, contenente tutta una serie di software, servizi e videogiochi perfetti per l’attuale periodo storico. Il bundle, che prende il nome completo di Humble Software Bundle Work Remote, contiene infatti tutta una serie di prodotti perfetti per lo smart working ed il lavoro in remoto. Tale pacchetto, come precedentemente accennato, contiene non solo software e servizi per lo smart working, come Evernote o Todoist, ma anche tutta una serie di videogiochi come l’apprezzato Warhammer 40,000: Space Wolf con tanto di numerosi DLC.

Pagando almeno un euro si otterrà:

Parallels Access: un anno di iscrizione

King of Dragon Pass

Evernote: 3 mesi di iscrizione

Pagando almeno 10,19 euro, cifra variabile in base al prezzo medio d’acquisto del bundle, si otterranno inoltre:

Warhammer 40,000: Space Wolf

Warhammer 40,000: Space Wolf – Fall of Kanak

Warhammer 40,000: Space Wolf – Sentry Gun Pack

Livedrive Backup: 6 mesi di iscrizione

Todoist Premium: 3 mesi di iscrizione

Pagando infine almeno 18,50 euro oltre quanto precedentemente elencato si otterrà anche:

Encrypt.me: 1 anno di iscrizione

WordPerfect Office X9 – Home & Student Edition

Twist Unlimited: 150$ di credito per i nuovi utenti, 100$ per quelli già esistenti

1Password Families & Teams: 6 mesi di iscrizione

Action!

DisplayFusion

Dreamfall: The Longest Journey

INSOMNIA: The Ark

Warhammer 40,000: Space Wolf – Saga of the Great Awakening

Warhammer 40,000: Space Wolf – Sigurd Ironside

L’Humble Software Bundle Work Remote non solo vi permetterà di accedere a tutti i contenuti sopracitati, ma devolverà anche una parte della cifra raccolta in beneficenza. Una percentuale verrà infatti devoluta alle seguenti associazioni: Partners in Health, Direct Relief, Save the Children e ShelterBox. Potete acquistare il bundle e fare contemporaneamente una buona azione comodamente dal link qui sotto:

» Clicca qui acquistare l’Humble Software Bundle Work Remote «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!