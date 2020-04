Humble Bundle: videogiochi Bandai Namco scontati fino al 75%!

Il celebre Humble Bundle ha deciso questa settimana di mettere in offerta fino al 75% di sconto praticamente l’intero catalogo di titoli di Bandai Namco, comprese anche diverse opere indimenticabili come i vari Dark Souls o Dragon Ball FighterZ. Una lunga lista di titoli in forte sconto quindi, che spazia tra numerosi generi rendendosi così appetibile per praticamente ogni palato. Non trovare nulla di proprio gradimento in questa lunga carrellata di offerte è infatti estremamente arduo.

Bando però ora alle ciance ed ecco la lista dei principali titoli in offerta:

Come dicevamo poco fa sono però veramente tanti i titoli Bandai Namco attualmente in offerta su Humble Bundle e tra essi possiamo trovare videogiochi decisamente interessanti, come Dark Souls Remastered e i vari titoli dedicati a One Piece ed altri celebri anime. Come dimenticare poi qualche gloria di diversi anni fa, come ad esempio Tales of Symphonia o Enslaved. Un elenco quindi in definitiva assolutamente vasto e, soprattutto, ora disponibile a prezzo di saldo.

» Clicca qui per vedere tutti i titoli Bandai Namco in offerta «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!