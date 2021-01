Humble Choice Gennaio 2021: ecco i giochi di questo mese

Questo 2021 non poteva che iniziare che con un nuovo, ricco Humble Choice. Il servizio in abbonamento di Humble Bundle, oltre ai classici bonus come uno sconto del 20% sullo store del medesimo sito, propone questo mese dei giochi niente male a un prezzo decisamente interessante. Tra i titoli inclusi troviamo infatti sia opere di tutto rispetto come Ancestors: The Humankind Odyssey e Warhammer: Chaosbane, che giochi meno conosciuti ma sicuramente intriganti come Pathologic 2. Da non dimenticare, poi, l’evergeen PC Building Simulator che, siamo sicuri, apprezzerete in molti.

Ecco i titoli disponibili nell’Humble Choice Dicembre 2020:

PC Building Simulator

Ancestors: The Humankind Odyssey

Pathologic 2

Warhammer: Chaosbane

Total Tank Simulator

Song of Horror Complete Edition

Not Tonight

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York

Tales of the Neon Sea

Minoria

Deleveled

The Ambassador: Fractured Timelines

Questi i vantaggi dell’Humble Choice:

Totale libertà di scelta : ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà.

: ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà. Nessun mistero : tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli.

: tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli. Vantaggi unici: non solo il 5% di quello che paghiamo va in beneficenza, ma otteniamo anche l’accesso ad Humble Trove e fino al 20% di sconto all’interno dell’Humble Store.

Di seguito, invece, i vari pacchetti disponibili per la sottoscrizione:

Choice Premium (17.99 al mese / 159.99 all’anno): 9 giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto all’Humble Store.

(17.99 al mese / 159.99 all’anno): 9 giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto all’Humble Store. Choice Basic (13.99 al mese / 124.99 all’anno): 3 giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store.

(13.99 al mese / 124.99 all’anno): 3 giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store. Choice Lite (4.49 al mese / 39.99 all’anno): nessun gioco, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store.

» Clicca qui per abbonarti a Humble Choice «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!