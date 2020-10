Humble Choice Ottobre 2020: ecco i giochi di questo mese

Humble Bundle ha finalmente svelato quelli che sono i giochi inclusi nel Humble Choice Ottobre 2020, servizio in abbonamento che permette di ottenere ogni mese fino a dodici differenti titoli per PC. Mese, quello di ottobre 2020, che ci permetterà di mettere le mani sopra numerosi titoli interessanti, come Tropico 6 El Prez Edition e The Suicide of Rachel Foster, per un valore totale complessivo di oltre 300 dollari. Vediamo quindi quali sono i giochi inclusi nel Humble Choice Ottobre 2020.

Ecco i titoli disponibili nell’Humble Choice Ottobre 2020:

Tropico 6 El Prez Edition

Fae Tactics

Sunless Bundle

Iron Danger

Autonauts

Shadows Awakening

Fantasy Blacksmith

The Suicide of Rachel Foster

Goat of Duty

The Uncertain: Last Quiet Day

Basement

Lightmatter

Questi i vantaggi dell’Humble Choice:

Totale libertà di scelta : ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà.

: ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà. Nessun mistero : tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli.

: tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli. Vantaggi unici: non solo il 5% di quello che paghiamo va in beneficenza, ma otteniamo anche l’accesso ad Humble Trove e fino al 20% di sconto all’interno dell’Humble Store.

Di seguito, invece, i vari pacchetti disponibili per la sottoscrizione:

Choice Premium (17.99 al mese / 159.99 all’anno): 9 giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto all’Humble Store.

(17.99 al mese / 159.99 all’anno): 9 giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto all’Humble Store. Choice Basic (13.99 al mese / 124.99 all’anno): 3 giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store.

(13.99 al mese / 124.99 all’anno): 3 giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store. Choice Lite (4.49 al mese / 39.99 all’anno): nessun gioco, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store.

