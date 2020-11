Humble Choice: ricevi un mese di abbonamento gratuito acquistando un gioco!

Molti di voi conosceranno probabilmente Humble Choice, il servizio in abbonamento di Humble Bundle che permette di ricevere ogni mese fino a 12 giochi a un prezzo super. A novembre, per farvi capire la bontà del servizio, possiamo trovare ad esempio titoli dal calibro di Darksiders 3 e Yakuza Kiwami 2. Quello che forse non sapevate è che Humble Bundle ha appena lanciato un’offerta incredibile. Acquistando un titolo tra una decisamente interessante selezione, contenente opere come Cyberpunk 2077 e Call of Duty Black Ops Cold War, il noto portale ci regalerà infatti un mese di abbonamento a Humble Choice Premium. Non male vero?

Per usufruire di tale offerta, che sarà disponibile solo fino al prossimo 4 dicembre, basterà acquistare uno tra i titoli partecipanti alla promozione. Cyberpunk 2077, Yakuza Like A Dragon, il nuovo Call of Duty, Dirt 5 e altri ancora: qualsiasi siano le vostre preferenze, troverete quindi senza dubbio un titolo adatto ai vostri interessi. Un ottimo modo, insomma, per recuperare uno dei titoli più attesi di questo fine 2020 e al contempo ricevere un mese di abbonamento a Humble Choice Premium.

Se siete interessati all’offerta potete trovare tutti i titoli validi seguendo comodamente il link qui sotto. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile: tale promozione resterà infatti attiva solo fino al prossimo 4 dicembre.

» Clicca qui per tutti i titoli validi per la promozione su Humble Bundle «

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte