HYPE Next, il nuovo piano della carta regala 20 euro su Amazon

La famosa carta Hype rilasciata da Banca Sella aggiorna il suo servizio più apprezzato, cambiando nome e aggiungendo tanti nuovi servizi. Da oggi è disponibile il nuovo piano Hype Next.

Hype Next sostituisce il precedente Hype Plus, portando il canone mensile a 2,90 €, ma integra nuove funzioni ed elimina i limiti di ricarica. Inoltre, per tutti coloro che sottoscriveranno Hype Next entro il 31/12/2020, Hype regala un buono di 20 euro da spendere su Amazon.

Ecco le principali novità del nuovo Hype Next:

Carta di debito Mastercard

Ricarica annuale illimitata

Ricarica all’istante da altra carta gratis e senza limiti

Bonifici istantanei gratuiti

Assicurazione completa su acquisti online e prelievi ATM

Addebito automatico delle tue spese periodiche

Il nuovo piano HYPE Next integra una copertura assicurativa, che protegge i clienti mentre prelevano contanti o quando acquistano online comodamente da casa, senza doversi mai preoccupare dei malintenzionati. Inoltre, sono inclusi i nuovi bonifici istantanei gratuiti e non sono più previsti limiti di ricarica. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a leggere la nostra guida completa Hype, come funziona la prepagata italiana per i giovanissimi.

ATTENZIONE: Anche se Hype Next sostituisce il piano Plus, il passaggio a HYPE Next non avverrà in automatico e continuerete ad usufruire del vostro vecchio piano al costo di 1 euro al mese, senza godere ovviamente di tutti i benefici del nuovo. Passando al nuovo piano gratuitamente, potrete usufruire anche voi del buono Amazon da 20 euro.

Ne approfitterete?