Se siete alla ricerca di cuffie gaming wireless dall’autonomia record e con un audio tridimensionale di ottima qualità, vi informiamo che potete acquistare le HyperX Cloud Alpha Wireless a un prezzo ancor più vantaggioso rispetto al recente Prime Day di autunno, sempre su Amazon. La percentuale di sconto del 20% è ancora valida, ma viene aggiunto un risparmio extra di circa 9€ al momento del checkout, permettendovi di acquistare queste cuffie a soli 174€ anziché 229,99€.

Come in ogni edizione del Prime Day, dunque, capita che alcuni dei migliori affari si presentino dopo l’effettiva conclusione dell’evento, a dimostrazione di come le occasioni d’acquisto siano sempre dietro l’angolo quando si tratta di Amazon. L’offerta potrebbe comunque terminare da un momento all’altro, a maggior ragione quando si tratta di un doppio sconto come in questo caso, fattore che dovrebbe spingervi a completare l’acquisto in tempi brevi.

Come anticipato, le HyperX Cloud Alpha Wireless sono cuffie che vantano un’autonomia eccezionale, forse da record, e ciò è ancor più sorprendente se si considera il fatto che integrano driver da 50 mm ad alte prestazioni, la cui struttura interna a doppia camera garantisce una qualità dei bassi tipica delle migliori cuffie gaming wireless. Le specifiche riguardanti la frequenza di risposta parlano chiaro, con i bassi che iniziano a sentirsi già a 15 Hz per poi arrivare ai suoni acuti fino a oltre 20 Khz.

Con il supporto all’audio 48 KHz, 24-bit e al DTS Headphone:X, le HyperX Cloud Alpha Wireless riprodurranno benissimo l’ambiente tridimensionale, con un realismo e con una precisione tale da farsi sentire al centro dell’azione, che sia un gioco o un film. Grazie alle loro qualità, si comportano bene anche con la musica, un fattore non scontato per molte cuffie gaming.

Il microfono dispone della cancellazione del rumore, assicurando così una buona qualità anche da quel punto di vista. Se però volete affidarvi a una soluzione di terze parti, potrete scollegarlo senza problemi, alleggerendo così il peso delle cuffie, che è comunque lo stesso della controparte con filo. Ciò si aggiunge alla lista delle caratteristiche sorprendenti di questo modello, visto che, di solito, la presenza della batteria appesantisce le cuffie. Insomma, un connubio perfetto tra design, autonomia e prestazioni, un insieme di fattori che dovrebbero invogliarvi ad approfittare di questa offerta prima che si faccia troppo tardi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!