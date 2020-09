Hyrule Warriors L’era della calamità: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Nintendo ha deciso nelle ultime settimane di scaldare particolarmente i cuori degli appassionati, annunciando in veloce successione Pikmin 3 Deluxe, numerosi titoli dedicati al trentacinquesimo anniversario di Super Mario e, ora, anche Hyrule Warriors L’era della calamità, titolo che va a prendere posto nientepopodimeno che all’interno della narrativa dell’apprezzatissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Hyrule Warriors L’era della calamità, nonostante sia stato annunciato da pochissimo, uscirà il prossimo 20 novembre 2020 e, nell’attesa di tale data, è già fin da ora possibile prenotarlo a quello che è attualmente il miglior prezzo sul mercato.

Hyrule Warriors L’era della calamità ci porterà direttamente nel mondo di Breath of the Wild, 100 anni prima di quanto raccontato nel capolavoro Nintendo di qualche anno fa. L’era della calamità è infatti ambientato prima che Ganon distruggesse il regno di Hyrule e Link finisse in coma per 100 anni, permettendoci così di fare luce su tutte quelle vicende e sul background di Breath of the Wild. Così come il primo capitolo, così anche Hyrule Warriors L’era della calamità è attualmente in sviluppo presso Koei Tecmo, software house che sta lavorando a stretto contatto con il team dietro Zelda per garantire la massima fedeltà allo stile di Breath of the Wild, in termini di gameplay, mondo di gioco e dialoghi.

Ancora poco due mesi, insomma, e potremo finalmente gettarci in Hyrule Warriors L’era della calamità: un’esperienza da vivere assolutamente per ogni fan di Nintendo e che ora prenotabile a un prezzo super!

