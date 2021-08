Astucci per il ritorno a scuola | I migliori del 2021

AGGIORNAMENTO 20/08/2021: abbiamo sostituito un modello Eastpak con una variante più grande dello stesso brand.

Nonostante ci siano ancora diversi aspetti poco chiari, mancano ormai poche settimane al ritorno sui banchi di scuola. Sappiamo però con certezza che questo è il periodo in cui si acquista tutto l’occorrente per affrontare nel miglior modo possibile il nuovo anno scolastico e, tra le altre cose, ci sono sicuramente gli astucci. Esattamente come i migliori zaini per la scuola superiore, ci sono numerosi tipi di astucci disponibili sul mercato e in questo articolo riportiamo quelli che riteniamo essere i migliori astucci per il ritorno a scuola.

Un buon astuccio deve avere come priorità la capienza e la comodità, proprio come uno zaino, e non bisogna farsi condizionare solo ed esclusivamente dalla marca, la quale è senza dubbio un fattore importante da tenere in considerazione ma non gioca un ruolo fondamentale nella decisione finale di un prodotto. Un’altra caratteristica rilevante è ovviamente il materiale, che deve essere di qualità, resistente e lavabile per non rischiare di doverlo buttare nel giro di pochi giorni a causa dei vari maltrattamenti che quasi certamente riceverà.

Le tipologie di astucci non sono tante ma per poter scegliere quello più adatto occorre sapere quali sono le esigenze di ognuno di voi e per questo motivo abbiamo cercato di riportare una serie di miglior astucci adatti sia alla scuola elementare, media e superiore. Tutti gli articoli che trovate in calce sono disponibili su Amazon, quindi avrete la spedizione veloce e qualora dobbiate fare il reso per un qualsiasi motivo potete fare affidamento al colosso dell’e-commerce.

I migliori astucci per il ritorno a scuola

Eastpak Benchmark

Il suo nome potrebbe non essere un caso, visto che si tratta di uno dei modelli più venduti in assoluto ed è anche particolarmente economico dal momento che costa meno di 10,00€. È un astuccio caratterizzato da un singolo scomparto in cui riporre le vostre penne e molto altro ancora. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze perchè riesce a contenere numerosi oggetti al suo interno e la linea affusolata in versione glitterata aggiunge un tocco luccicante di cui non potrete fare a meno. Inoltre, è disponibile in tantissime colorazioni quindi non c’è il rischio che non si adatti ai vostri gusti personali. Questo astuccio è realizzato in buona parte in nylon, quindi ha una buona resistenza meccanica sia a secco sia a umido e pertanto può essere lavato in lavatrice a temperatura media.

» Clicca qui per acquistare Eastpak Benchmark

Eastpak Oval XL

Il secondo modello che suggeriamo è molto simile al precedente ma ha una forma ovale ed è leggermente più capiente grazie alla presenza di occhielli aggiuntivi per le penne per tenere sempre tutto in ordine e da un ulteriore cerniera interna nella quale riporre oggetti che devono essere mantenuti più al sicuro. Così come il modello precedente, anche questo astuccio presenta linee affusolate ed eleganti ed è disponibile in diverse colorazioni, anche se in quantità minore rispetto alla variante Benchmark.

» Clicca qui per acquistare Eastpak Oval XL

Edatofly

Il terzo modello che vi proponiamo probabilmente è poco conosciuto ma è adatto per coloro che necessitano di tanto spazio all’interno, dal momento che presenta ben 72 slot dedicati a penne e matite. Grazie al design rimovibile, l’astuccio è staccabile in più punti il che lo rende più facile da usare e più comodo. Può essere utilizzato da studenti, scrittori e professionisti per trasportare una varietà di oggetti ed è disponibile in diverse colorazioni brillanti piacevoli alla vista.

» Clicca qui per acquistare Edatofly

Vaschy

Si tratta di un altro modello che consente di inserire al suo interno tutto il necessario per scuole, università e ufficio. Può contenere fino a 72 matite/penne ed è dotato di una pratica maniglia posta nella parte superiore che lo rende facilmente trasportabile. Il materiale con cui è realizzato è di alta qualità, resistente agli strappi e utilizzabile a lungo. Considerate le sue dimensioni, potrebbe essere adatto esclusivamente per gli studenti di scuola media in poi. Le 3 tasche a rete possono essere usate non solo per riporre piccoli accessori come righello, gomma e colla ma anche oggetti più grandi come ad esempio una calcolatrice.

» Clicca qui per acquistare Vaschy

Invicta