I migliori diari scuola per l’anno 2021/2022

Nota della redazione: Abbiamo aggiornato la lista dei diari con i nuovi modelli per l’attuale anno scolastico.

Con l’arrivo di settembre è giunto il momento, con sommo dispiacere degli studenti, di ricominciare a parlare del ritorno a scuola. Già nei giorni passati, nel nostro speciale Back to School vi abbiamo consigliato i migliori prodotti per affrontare al meglio il rientro fra i banchi di scuola, e stavolta vi proponiamo la nostra selezione dei migliori diari scuola 2021/2022.

Il diario è una cosa strettamente personale, che come astuccio e zaino consente agli studenti di qualsiasi età di rappresentare la propria personalità, motivo per cui abbiamo pensato ad offrirvi una vasta selezione di diari che spaziano per genere e aspetto, con le soluzioni ideali per tutte le età. Troviamo infatti diari per i più piccoli con scritte grandi e colorate, e altri invece brandizzati con film e videogiochi di successo oppure da grandi YouTuber popolari. Per i più grandi invece sono presenti anche diari dall’aspetto più serioso, pieni di meme e curiosità, fra cui prodotti pensati apposta per gli studenti che devono affrontare il temuto esame di maturità nell’estate del 2022.

Basta perdere tempo in chiacchere, altrimenti settembre arriverà subito! Preparatevi quindi a leggere la nostra selezione dei I migliori diari scuola per l’anno 2020/2021, mettevi comodi e preparatevi a farvi consigliare. Preparate il portafoglio, e buono shopping!

I migliori diari scuola per l’anno 2020/2021

Il diario di ScuolaZoo

Realizzato in collaborazione con il famoso sito di notizie e video divertenti a tema scolastico ScuolaZoo, questo diario rispecchia appieno il mood del portale e cerca nelle sue pagine di sollevare e distrarre (il giusto, mai troppo) gli studenti dai compiti ed i doveri quotidiani. Questo diario diventerà un vero e proprio compagno di avventure, con numerosi meme divertenti, semplici giochi, contenuti speciali ScuolaZoo per chi possiede il diario e tanti adesivi e bigliettini da spargere ovunque.

» Clicca qui per acquistare il diario di ScuolaZoo classic



Me contro Te

Potevamo lasciare insoddisfatti i piccoli fan di Luì e Sofì senza mettere in questa selezione il diario dei Me contro Te? Assolutamente no, ed ecco infatti un prodotto pensato per tutti i bambini amanti dei video della simpatica coppia di YouTuber, che in questo coloratissimo diario dalla copertina rigida hanno anche inserito tanti i loro giochi e foto. Le pagine sono spaziose, colorate, con scritte grandi e molto leggibili, con i quadretti ad aiutare nella scrittura e senza disegni ad ogni pagina, così da non distrarre eccessivamente gli studenti più piccoli. Non si può essere fan dei Me contro Te e non avere questo incredibile diario!

» Clicca qui per acquistare il diario dei Me contro Te

Fortnite

Giocatori di Fortnite, siete pronti a portare la vostra passione per il noto videogame sui banchi di scuola? Bene perché con questo incredibile diario da 12 mesi potrete farlo, portando sempre con voi il vostro gioco preferito, con una cover imbottita e plastificata e una fantasia camouflage arancione e blu. Con ben 320 pagine tutte a colori ricche di immagini delle skin di gioco più famoso, è possibile pianificare le giornate di studio divertendosi. Con il suo formato di 13,5 x 18,5 cm, questo diario si dimostra un’ottima opzione per chi cerca un diario grande e spazioso, perfetto per chi deve ancora impratichirsi con la grafia.

» Clicca qui per acquistare il diario Fortnite

Calciatori Panini

Questo diario è l’ideale per tutti gli appassionati del calcio, e di coloro che amano collezionare le figurine dello storico album dei Calciatori Panini. Infatti nelle oltre 352 pagine di questo diario sono presenti numerosi aneddoti sul mondo del calcio, con la possibilità anche di giocare ad intricanti indovinelli con la Fantasquadra che viene proposta, per far riflettere oltre che divertire. Grande 13 x 17,8 cm, questo diario presenta una sola fantasia per al sua copertina imbottita che però richiama all’album, per la gioia di tutti i collezionisti di figurine di calcio!

» Clicca qui per acquistare il diario dei Calciatori Panini

Harry Potter

Preparatevi a trascorrere tutto il periodo scolastico più magico del normale con questo incredibile diario ispirato alla saga di Harry Potter! Troverete anche altri personaggi della saga come Hermione, Voldemort oppure l’elfo Dobby, rappresentati sopra degli sticker molto colorati, e poi numerosi spazi extra dedicati alla pianificazione delle attività, un pratico righello-segnalibro ed una tasca espandibile. Con le sue incredibili illustrazioni a colori, questo diario presenta una copertina morbida e resistente, con una rilegatura a spirale che permette una massima flessibilità ed una chiusura tramite una fascia elastica per mantenere al sicuro le pagine.

» Clicca qui per il diario Harry Potter

Amici cucciolotti

Amanti degli animali, se volete passare 12 mesi assieme ai vostri amici Nasoni, questo è il diario che state cercando! Nelle sue pagine colorate e caratterizzate da quadretti a destra e righe a sinistra, troverete le simpatiche strisciolotte, tanti fumetti divertenti con vari cucciolotti come protagonisti, ed è possibile poi giocare assieme ai vari personaggi per vivere nuove incredibili avventure. Anche quest’anno acquistando il diario cucciolotti, oltre ad aiutare con del cibo i rifugi dei volontari della Protezione Animali, si contribuirà anche alle ricerche del catamarano Salvadelfini dei Plastic Busters.

» Clicca qui per acquistare il diario degli Amici cucciolotti

Diario Be You

La linea di diari BeYou collezione 2021-2022, perfetta per gli studenti dalle medie in poi, con le sue pagine piene di materiali divertenti e spensierati è pronta ad allietare le giornate di scuola, infatti nonostante le sue piccole dimensioni, 18.2 x 3.3 x 13.5 cm, al suo interno presenta numerosi svaghi e passatempo! Si trovano infatti numerosi giochi informazioni e sticker adesivi con frasi e foto per realizzare simpatici meme, mentre poi andato sull’opportuna pagina del sito è possibile trovare tanti altri contenuti interattivi per divertirsi durante le pause dallo studio.

» Clicca qui per acquistare il diario Be You

Comix

Uno dei più classici diari scuola, perfetto fino alle superiori, è il diario Comix! Con le sue 576 pagine che arrivano a percorrere oltre 16 mesi, e con la sua copertina rigida Comix ha conquistato generazioni di studenti, facendo diventare i suoi fumetti, testi umoristici ed interviste un marchio di fabbrica. È possibile scegliere fra 12 colorazioni di copertina, ed ognuna ha una propria frase pungente che caratterizza il diario, con il solito umore “pungente” di Comix.

» Clicca qui per acquistare il diario Comix

Diario del Maturando

Questa versione riveduta e corretta del diario di ScuolaZoo è stata realizzata appositamente per gli studenti che stanno per iniziare l’ultimo anno di scuola e che durante l’estate del 2022, dovranno affrontare gli esami di maturità. All’interno di questo diario sono presenti diversi contenuti come i planner degli impegni, i ripasselli, tantissimi meme, giochi e curiosità indirizzati proprio agli studenti più adulti, cercando di smorzare la tensione per il temuto esame.

» Clicca qui per acquistare il diario del Maturando

Smemo

Smemo, o Smemoranda per i più tradizionalisti, è un’altro diario che non necessita di presentazioni. In appena 11×15 cm questo leggendario diario vi terrà compagnia per ben 16 mesi con le sue interviste ed approfondimenti, ed assieme ai suoi meme e alle curiosità riuscirà ad intrattenere a lungo. Inoltre con le sue pagine spaziose ed ampie permette una totale personalizzazione, per questo infatti la copertina è disponibile in 5 fantasie differenti.

» Clicca qui per acquistare Smemo