Il periodo natalizio si avvicina velocemente, pertanto potreste già essere interessati ad acquistare una serie di giocattoli da mettere sotto l’albero in vista del 25 dicembre. A tal riguardo, suggeriamo di dare un’occhiata all’ampio catalogo eBay dedicato al periodo più bello dell’anno, a maggior ragione ora che il portale ha rilasciato un coupon dal valore del 15%, compatibile anche sugli articoli già scontati.

Il codice sconto in questione è “REGALI22“, valido fino al 16 novembre. Il risparmio del 15% lo si potrà applicare quattro volte, con una limitazione sullo sconto pari a 50€ per ogni acquisto, che si traducono in un risparmio potenziale di 200€. Il coupon si attiverà dopo averlo copiato e inserito nell’apposita sezione, che troverete al momento del checkout, a patto di raggiungere una spesa minima di 15€.

Con decine di migliaia di articoli, sarà semplice e veloce trovare giocattoli in grado di rendere felice i più piccoli, anche perché vi è una comoda e pratica barra di ricerca, che potrete utilizzare per cercare direttamente il prodotto di vostro interesse. Ad esempio, se avete intenzione di regalare una delle tanti costruzioni LEGO, vi basterà scrivere il nome del noto marchio per far apparire la lista completa dei mattoncini, da sempre tra i giochi che meglio stimolano lo sviluppo cognitivo dei bambini.

Se volete ambire a qualcosa di tecnologico, potrete valutare uno dei tanti droni per bambini dotati di paraeliche, utili per permettere ai più piccoli di pilotare il drone in modo sicuro, lasciando spazio al divertimento e alla massima spensieratezza. Di proposte ce ne sono davvero tante, da consentirvi di trovare anche nuove spunti su eventuali regali originali e personalizzati, motivo per cui consigliamo di non indugiare troppo, anche perché molti prodotti potrebbero essere soggetti a un rapido esaurimento di scorte, dovuto in parte al periodo stagionale e ovviamente al codice sconto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa promozione, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, prima che i giocattoli più divertenti e ambiti vadano esauriti.

