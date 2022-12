Il Natale si avvicina, il che significa che, se ancora non l’avete fatto, è giunto il momento di pensare ai regali da mettere sotto l’albero. Fortunatamente, oramai moltissimi store, e in primis Amazon, offrono migliaia di prodotti perfetti per essere impacchettati, andando incontro ai gusti anche delle persone più esigenti, e accontentando ogni tipo di budget.

I migliori regali di Natale per gli amanti del tè

Bollitore Elettrico

L’attesa da provare nel tempo impiegato dall’acqua per arrivare a temperatura, prima di poter finalmente sorseggiare il tè, rimane una delle peggiori. Al fine di risolverla, viene in aiuto Philips (sinonimo di qualità assicurata) con il suo bollitore HD9350/90. Il prodotto è capace di preparare oltre 7 tazze, vista la possibilità di immagazzinare ben 1.7 litri d’acqua, e grazie al suo design realizzato in acciaio inox non dovrete temere per la durata nel lungo periodo. Oltretutto, grazie al controllo della temperatura, sarà il bollitore stesso a interrompere il funzionamento una volta raggiunta l’ebollizione. Infine, il filtro a micro-rete è in grado di garantire la purezza dell’acqua versatagli, essendo in grado di catturare il calcare.

Bustine di Tè Pukka

Per gli amanti del tè, una bella e graziosa scatola contenente tante bustine diverse risulta sempre essere un regalo apprezzato. Se poi si tratta di bustine Pukka, ancor di più. L’offerta che vi proponiamo prevede, con il costo di soli 0,40€ a unità, una box mista da 45 pezzi divisi tra tè e tisane biologiche. I sapori variano, spaziando dal rinvigorente matcha, alla dolce camomilla, passando per la speziata curcuma e proseguendo attraverso decine di piante differenti. La scatola è poi totalmente pro ambiente, essendo stata prodotta partendo da fonti rinnovabili con dei materiali riciclabili al 100%, non a caso Pukka aderisce al programma “1% for the Planet”.

Teiera con Infusore

Verissimo, servire a uno o più ospiti delle tazze di tè fa sempre bella figura, ma presentarsi con un’elegante teiera dotata di infusore regala un effetto scenico molto apprezzabile. Il set Teabloom che vi proponiamo è prezzato su Amazon a 24,95€, ed è venduto assieme a 2 fiori di tè bonus. Con una capacità di di 1200 ml, è in grado di riempire dalle 4 alle 5 tazze per volta, garantendo dunque delle ottime prestazioni. Grazie alla sua versatilità, inoltre, l’acqua potrà essere sì infusa al suo interno nel modo classico, quindi portandola a ebollizione sul piano cottura, ma vi è anche la possibilità di compiere lo stesso gesto sfruttando la velocità di un forno a microonde qualunque. Il coperchio è anche antiruggine, lasciando all’utente finale la scelta di quanto tempo far passare qualsiasi foglia di tè in infusione senza porsi troppi problemi.

Scatole Porta Bustine

Passiamo alle scatole porta bustine, che rappresentano un regalo semplice economico ma sempre gradito. Quella che vi proponiamo si presenta con 12 scompartimenti, capaci di contenere almeno 14 bustine ciascuno, in un legno naturale e personalizzabile con nastri, adesivi, o addirittura adatto alla verniciatura. Le dimensioni sono appropriate, puntando a un’ottimizzazione dello spazio rispetto a tante altre scatole grandi e invasive. Non è detto comunque debba essere utilizzata esclusivamente per le bustine da tè, dato che vista la profondità delle 12 sezioni, è in grado di contenere ance un buon numero di cialde per caffè, spezie, erbette o ingredienti per la pasticceria.

Thermos

Un’ottima soluzione regalo per coloro i quali passano tante ore in ufficio, o comunque viaggiano spesso, è sicuramente un thermos abbastanza capiente e funzionale da contenere tè, caffè o una qualunque bevanda calda. Il Blumtal possiede una capacità di ben 500 ml, garantendo una durata potenziale di tutta una giornata lavorativa. Grazie al tappo dotato della tecnologia quick press e alla speciale guarnizione, non ci sarà motivo di preoccuparsi nel momento in cui lo si riporrà in uno zaino o una borsa, dato che il prodotto è dotato di chiusura ermetica. Per mezzo della doppia parete interna metallica con sottovuoto qualunque bevanda a quasliasi temperatura potrà essere inserita all’interno senza il pensiero di scottarsi le mani, mantenendola comunque calda.

Tazza con infusore

Il prossimo articolo che vi proponiamo è un regalo adatto perfetto per qualunque età, dai piccini ai grandi. Questa tazza gatto da tè si presenta, oltre con un’apparenza carinissima, anche in un vetro solido e con un curiosissimo filtro infusore a forma di pesce. Si tratta di un prodotto tutto in uno: potrete riscaldare l’acqua al suo interno, per poi versare il tè infuso per mezzo del piccolo pesce. Il manico risulta capace di gestire anche delle temperature alte, evitando di conseguenza la possiblità di scottarvi le mani.

Libro L’Arte del Tè

Nel caso in cui doveste essere invece alla ricerca di un regalo intellettuale, vi consigliamo il libro L’arte del Tè, illustrato e scritto dall’imprenditore Joseph Wesley Uhi. L’opera entra nel dettaglio su tutte quelle virtù del tè spesso sottovalutate, spiegando come non solo sia una delle bevande maggiormente consumate al mondo, ma come soprattutto si tramandi da generazioni, risultando un punto di connessione tra diverse culture. Sono dunque messe a disposizione dei lettori la storia, le tradizioni e le possibilità offerte, approcciandosi al tè in un modo serio e appassionato. Il tutto, a soli 17,10€.

Altre idee regalo per gli amanti del tè

