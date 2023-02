La festa di San Valentino è iniziata e ancora non sapete cosa regalare alla vostra persona del cuore? La vostra persona amata è sempre in viaggio con la testa? Andiamo a scegliere insieme il vostro regalo perfetto in forma di mattoncini LEGO!

Appassionati di viaggi? Ecco i regali che fanno per voi!

LEGO Art #31208 Hokusai – La Grande Onda | € 99,99 su lego.com

La xilografia in stile ukiyo-e “Una grande onda al largo di Kanagawa” del Maestro Katsushika Hokusai va ad aggiungersi alla linea LEGO Art. Universalmente conosciuta come “La Grande Onda“, l’opera riproduce il Monte FUJI (la montagna simbolo del Giappone) sullo sfondo, con una grande onda in primo piano che investe un gruppo di piccole imbarcazioni in balìa di una tempesta. Proprio come tutti i set precedentemente aggiunti alla linea LEGO Art, il set è pensato per essere un pregiato elemento da esposizione, progettato non solo per essere una costruzione rilassante e interessante, ma anche per aggiungere un tocco di stile alla nostra casa o al nostro ufficio, dal momento che riproduce una delle opere d’arte più influenti di tutti i tempi. Anche per questo nuovo set, sarà disponibile un podcast e una colonna sonora appositamente creati per essere ascoltati durante la costruzione per conoscere particolari e dettagli dell’opera originale e per entrare nel giusto mood durante la costruzione stessa. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

LEGO Ideas #21338 Baita (A-Frame) | € 179,99 su lego.com

Il modello costruibile e da esposizione del set LEGO Ideas #21338 Baita è dotato dell’iconico tetto spiovente che si può staccare facilmente per consentire l’accesso agli spazi abitativi, a propria volta ricchi di particolari. Al piano superiore possiamo trovare la camera da letto, mentre trovano posto al piano inferiore il soggiorno, lo studio e la piccola cucina a vista. All’esterno dell’edificio troviamo una terrazza con gradini che conducono all’aria aperta e una legnaia. Tutti gli ambienti sono ricchi di dettagli e di accessori, in modo da riprodurre l’ambientazione tipicamente accogliente di questi edifici pensati e costruiti per staccare la spina dalla frenesia delle vita quotidiana. Il set include anche i modelli costruibili di 3 alberi con il fogliamo di diversi colori che possono essere sia connessi alla baita che connessi tra loro a formare un’isola (nel caso in cui si voglia esporre il modello in un contesto lacustre) e una canoa con i relativi accessori. Incluse nel set troviamo 4 minifigure complete di accessori e ben 11 animali LEGO, inclusi un uccellino rosso e uno blu, una rana, una lontra, uno scoiattolo e 2 falene. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

LEGO Ideas #21332 Il Mappamondo | € 229,99 su lego.com

Qual è il prossimo viaggio che avete in mente? Per le coppie che amano avventurarsi nei quattro angoli della terra, questo grande set composto da 2.585 pezzi, riproduce uno splendido Mappamondo in mattoncini. La particolarità: il globo terrestre può ruotare davvero sul proprio asse. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

LEGO Art #31203 Mappa del mondo (Planisfero) | € 249,99 su lego.com

Il nuovo planisfero in forma di LEGO Art può essere realizzata in 3 versioni in base alla nazione di residenza di chi lo costruisce: la classica versione con Europa e continente africano al centro, continente americano al centro oppure ancora Asia e Australia al centro. Il set include anche elementi per realizzare dei pin da posizionare sulla mappa in corrispondenza dei luoghi già visitati dal costruttore o ancora da visitare. Anche la disposizione degli oceani è personalizzabile con la mappatura batimetrica degli oceani stessi.

LEGO Icons #10297 Boutique Hotel | € 229,99 su lego.com

Grazie a questo set potrete finalmente costruire il vostro hotel ideale. Con i suoi 3.066 pezzi, il modello è ideale per scoprire tutte le avventure che hanno luogo al suo elegante interno. Un tributo all’architettura europea di fine secolo, ideale per immaginare il prossimo viaggio insieme. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

