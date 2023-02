La festa di San Valentino celebra l’amore in ogni sua forma. I set LEGO sono un regalo perfetto qualunque sia la forma del vostro. Andiamo a scegliere insieme il vostro regalo!

L’amore in tutte le sue forme e colori

LEGO #40516 Ognuno è meraviglioso | € 34,99 su lego.com

L’amore si sa, ha diverse forme e colori, proprio come questo set, progettato per celebrare questo sentimento in tutte le sue bellissime sfumature. Un set di 346 pezzi ispirato all’iconica Freedom Flag che presenta 11 minifigure monocromatiche, ognuna con la propria acconciatura e un colore dell’arcobaleno.

LEGO #40522 Piccioncini di San Valentino | € su lego.com

Il romantico set Piccioncini di San Valentino include i modelli costruibili di due piccioncini posati su una panchina decorata con cuori e fiori rosa, il tutto sormontato da un grande cuore rosso, anch’esso costruibile.

LEGO #40638 Cuore ornamentale | € su lego.com

Una volta costruito e personalizzato, il cuore può essere usato per decorare la casa o l’ufficio. Il set contiene 254 pezzi, tra cui un anello per appendere il cuore e accessori extra per personalizzarlo. Le istruzioni per la costruzione e la confezione includono le immagini di solo due delle infinite possibilità di personalizzazione, giusto e solo per ispirare le attività di decorazione. Una volta costruito, il cuore (compreso l’anello per appenderlo) misura 19 cm di altezza e 20 cm di larghezza.

